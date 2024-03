Sant Hilari Sacalm és un dels 10 finalistes per ser la Capital del Turisme Rural 2024

La plataforma Escapada Rural ha anunciat els deu municipis finalistes de la 8a edició de la Capital del Turisme Rural entre els quals hi ha Sant Hilari Sacalm, l’únic representant de Catalunya que opta a aconseguir el títol aquest any.

L’alcalde Jordi Rotllant va recollir divendres passat el reconeixement. Aquest certamen distingeix el destí rural preferit i destaca els municipis que aposten per al desenvolupament d’un turisme rural sostenible. Ara l’Ajuntament de Sant Hilari i l’Oficina de Turisme – Can Rovira engeguen una campanya que pretén implicar comerços, entitats, ciutadania i visitants per obtenir el màxim de vots.

La llista de finalistes es completa amb Altura (Castelló), Artajona (Navarra), Brihuega (Guadalajara), Cabezuela del Valle (Càceres), Cómpeta (Màlaga), Enciso (La Rioja), Peñafiel (Valladolid), Santa Eulàlia d’Oscos (Astúries) i Vilaflor de Chasna (Santa Cruz de Tenerife).

Els finalistes s’han escollit entre les més de 200 candidatures rebudes que complien els requisits sol·licitats: tenir menys de 10.000 habitants, disposar d’allotjaments rurals i “tenir molt d’encant per atraure i enamorar el visitant rural”, segons paraules de Judith Monmany, responsable de comunicació d’Escapada Rural.

Les votacions estan obertes fins al 15 d’abril i el municipi guanyador de la Capital del Turisme Rural 2024 serà anunciat el 18 d’abril.