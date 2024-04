Incendi en un restaurant de Lloret de Mar. El foc s'ha declarat cap a les nou del matí i els Bombers han activat sis dotacions per dirigir-se en un local de l'avinguda de Tossa. A la zona també s'han desplaçat la Policia Local de Lloret de Mar i el SEM.

Un cop allà s'han trobat el local tancat, però que presentava molt de fum, han accedit a dins del restaurant i han comprovat que el foc estava concentrat a la zona del magatzem. Han sufocat les flames i han començat a fer tasques de ventilació manual a la zona.

Aquest incendi no ha hagut de lamentar cap ferit però sí afectacions, no només pel foc el fum en el restaurant en qüestió sinó també al local del costat. Aquí, els Bombers també hi han treballat per treure el fum que s'havia colat. El mateix ha succeït a l'escala de l'edifici on es troba el restaurant, un bloc de vuit plantes. A tota la zona de l'escala també hi ha anat fum i han hagut de treballar per extreure'l.

En el moment dels fets no hi havia ningú als locals afectats i tampoc hi ha hagut ferits per fum en el bloc de pisos, indiquen des del cos d'emergències.

Pel que fa a la causa de l'incendi s'investiga, tot i que no es descarta que pogués ser per un tema elèctric.