Intervenen més de 4.100 falsificacions valorades en més de 3,8 milions en dues botigues de Lloret

La Guàrdia Civil ha intervingut 4.120 falsificacions de marques de prestigi valorades en més de 3,8 milions en dues botigues de Lloret. Els dos propietaris dels locals han acabat com a investigats.

L'actuació policial es va fer aquest dimarts dia 2 d'abril en el marc de la lluita contra la falsificació i contraban d'aquest cos policial.

Els escorcolls es van fer arran d'informacions que havien arribat a la Guàrdia Civil que hi havia diversos locals amb productes falsificats exposats per vendre . Entre aquests hi havia complements i peces de roba així com sabates. A partir d'aquí van engegar una investigació per confirmar els fets. Van constatar que es tractava de dues botigues i van realitzar les inspeccions per confirmar si els articles eren o no falsificats.

Els agents van comprovar que efectivament els articles eren rèpliques i que els propietaris no poden acreditar-ne la legal adquisició.

En total, la Guàrdia Civil va requisar 4.120 articles de diversa tipologia i de marques de prestigi que estarien valorades en més de 3,8 milions.

Els dos propietaris, de nacionalitat senegalesa, van quedar com a investigats. Pel que fa als productes intervinguts van quedar dipositats a les dependències de la Guàrdia Civil de Palamós.

La Guàrdia Civil informa que des de principis d'any han intervingut 7.980 articles falsificats a les comarques de Girona per un valor total de 4,8 milions d'euros.