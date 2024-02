La intel·ligència artificial (IA) s'endinsa cada vegada més en l'assistència sanitària. La plataforma Relisten, impulsada pel Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (Cimti), cerca ara reduir fins a un 60% el temps que els metges de família de Catalunya destinen a gestionar les notes i històries clíniques fent ús de IA. Com? Programant-la per a transcriure automàticament i amb una elevada precisió la conversa que es produeix entre facultatiu i pacient en una consulta. Aquest projecte s'ha presentat aquest dilluns en el marc del Mobile World Congress 2024.

Una nova eina gravarà la conversa amb el facultatiu i incorporarà aquestes dades a la història clínica del pacient "Relisten està desenvolupant un sistema, que funciona a partir de la veu humana, que sigui capaç d'identificar què està dient el facultatiu, així com resumir, en llenguatge mèdic, tot el que s'ha dit en una visita amb el pacient", explica Joan Guanyabens, director de la Fundació TIC Salut Social, entitat que dona suport a aquest projecte. L'eina es provarà en sis CAP i si funciona es podria desplegar a l'estiu en tot el sistema Guanyabens afegeix que aquest programa està encara en "fase de proves". "Provarem aquest programa, de moment, amb aquests sis professionals, de sis CAP de tota Catalunya, el mes que ve. I, si funciona, ho implantarem en tot el sistema", afegeix Guanyabens. S'espera que abans de l'estiu ja pugui estar validada i preparada per a poder desplegar-se en el sistema. Conversa gravada El pacient haurà de donar permís per a gravar aquesta conversa, que es desarrollorará en llenguatge col·loquial. Una vegada finalitza la visita mèdica, el sistema processa tot el que s'ha dit i el posa en la pantalla del professional de forma ordenada. "El metge no ha de transcriure res perquè ja s'ho troba en pantalla", compte el director de TIC Salut Social. Una vegada la IA genera les notes clíniques estructurades en llenguatge mèdic, aquestes han de ser validades pel metge. I, a continuació, són integrades directament en la història clínica del pacient. D'aquesta manera, el facultatiu pot mantenir l'atenció en el pacient al 100% i aconseguir dades més completes, malgrat dedicar, segons els càlculs, entre un 15% i un 25% menys de temps en cada consulta. Per exemple, si un metge dedica 12 minuts a cada consulta aproximadament, necessita altres tres per a introduir en la història clínica l'estat en el qual arriba el pacient, la revisió que se li fa, el diagnòstic i el tractament indicat. Amb Relisten, només requerirà un minut per a revisar les notes clíniques, estalviant-se un 67% el temps dedicat a aquesta tasca i un 17% al total de la seva visita. Un dels dubtes que podria sorgir a l'hora d'utilitzar Relisten és la de la seguretat i la protecció de dades dels pacients, però "només s'utilitzen les dades en el context més limitat per poder millorar la consulta sense guardar ni utilitzar les converses", assegura Heinisch. L'ordinador interfereix Aquesta nova solució digital va ser desenvolupada per l'empresa Recog a la fi de 2022 i sorgeix amb l'objectiu de cobrir una necessitat del sistema de salut. Segons el fundador i CEO de Relisten, Daniel Heinisch, l'empresa va estar "dos anys parlant amb metges i pacients" i es va adonar que tant els uns com els altres "trobaven a faltar una mateixa cosa". Els especialistes es queixaven de no tenir temps suficient per a atendre bé als seus pacients i haver de "invertir moltes hores" a omplir papers i burocràcia, la qual cosa a més havien de fer en el transcurs de la visita per a abastar a tots els pacients. Per part seva, molts pacients lamentaven anar a la consulta i manifestaven trobar a faltar una major proximitat per part de l'especialista tenint la sensació que l'ordinador "interferia" en el seu treball. La nova eina ja està llesta per a ser utilitzada en l'atenció primària i en 12 especialitats més (Medicina Interna, Laboral, Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Neurologia, Hematologia, Cardiologia, Oncologia, Digestologia, Al·lergologia i Oftalmologia) però l'objectiu és afinar el producte i adaptar-lo a les diferents àrees de cada especialitat. El CAP de l’Escala implanta un nou sistema per reduir el temps d’espera dels usuaris Una metgessa de Can Gibert: «És indigne treballar així»