Albert Soler: «Espero que Puigdemont torni aviat i li pugui regalar el llibre que li he dedicat»

L’emblemàtic bar Cuéllar del barri de Vila-Roja de Girona ha acollit aquest divendres a la tarda la presentació de Puigdemont: El retorn del Vivales, el llibre que Albert Soler ha volgut dedicar a Carles Puigdemont davant el seu «imminent retorn» a Catalunya. L’escriptor i periodista, que va exhibir al llarg de la vetllada el seu habitual sarcasme, va estar acompanyat per Jordi Xargayó i Josep Callol, exdirector i director de Diari de Girona, respectivament, als quals Soler ha titllat de «damnificats», per aguantar les nombroses queixes que els han d'arribar pels articles d’opinió que ell escriu.

Soler ha començat la seva intervenció agraint al Procés el fet d’estar presentant aquest llibre, al mateix temps que va confessar que a bona part dels assistents a l’acte els ha pogut conèixer precisament gràcies a aquest moviment. L’autor també ha apuntat que «malgrat el títol», el «Vivales» no és el protagonista d’aquest llibre sinó més aviat el fil conductor. «Espero que amb l’amnistia torni a Girona aviat i el pugui obsequiar personalment amb el llibre que li he dedicat, segur que li farà il·lusió» ha fet broma.

Amb la seva característica ironia, Soler també ha volgut incidir en el valor de llei d’amnistia. «Potser a Vila-roja no us n’heu assabentat, però a Girona, i a tot Catalunya, hi ha barricades i tanquetes pels carrers. En Pedro Sánchez ho sap i ha volgut pacificar el país» ha ironitzat. «En cap cas la llei d’amnistia té a veure amb el fet que li faltessin set vots per seguir de president» ha afegit, arrencant els riures de la nombrosa parròquia congregada.

Llibertat d'expressió

En la seva intervenció, Jordi Xargayó ha manifestat que la base del periodisme «és publicar aquelles informacions que algú no vol que se sàpiguen». L’exdirector de Diari de Girona, que ha elogiat en tot moment la qualitat i valentia dels articles que publica Soler, també ha volgut reivindicar que la qualitat democràtica d’un país es troba sempre molt vinculada al seu «nivell de llibertat d’expressió».

Josep Callol, per la seva banda, ha celebrat la feina del periodista recordant que el llibre recull per ordre cronològic articles publicats entre 2016 i 2023, fet que permet, a banda d’observar com han canviat les circumstàncies i les persones que envolten a Puigdemont, veure «l’evolució de l’autor com a columnista». També ha subratllat que Soler sempre ha tingut molt de «respecte per la gent que pensa diferent» i que «sempre ha defensat que es pugui dir tot allò que es vulgui».