Els Bombers informen que han han trobat mort l'home de 94 anys desaparegut des de divendres a Santa Eulàlia de Puig-oriol, a Lluçà (Osona). Uns voluntaris l'han localitzat pels volts de dos quarts de deu del matí a 1,5 km del nord-est de la població, a prop del pantà de Santa Eulàlia. Aquest dilluns era el tercer dia de recerca. El dispositiu, que va començar arran de l'avís de la seva desaparició el divendres a la nit, ha comptat amb diverses dotacions terrestres de Bombers, Grup d'Actuacions Especials (GRAE), el Grup Caní de Recerca (GRCR), el Grup Operatiu de Suport (GROS) -amb metge del SEM-, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i voluntaris. També s'ha rastrejat per aire amb un helicòpter i per aigua, amb efectius subaquàtics.

Durant aquests dies els Bombers han coordinat el dispositiu establint grups de treball per sectors. Al marge de sobrevolar la zona amb l’helicòpter, s’ha fet recerca intensiva i extensiva per terra i aigua en un radi de més d’un quilòmetre des de Santa Eulàlia de Puig-oriol. S'ha buscat el rastre per la zona del poble, camins, zona forestal, urbanitzacions, basses, rierols i gorgs.

Aquest dilluns s'havia decidit ampliar el radi de recerca i repassar punts ja rastrejats, quan un grup de voluntaris ha localitzat el cos sense vida de l'home cap a dos quarts de deu del matí.