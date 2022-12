Pólvora i petites quantitats de metralla. Aquesta és la composició, segons les primeres dades obtingudes, de les sis cartes enviades al president del Govern, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, l'ambaixada dels Estats Units i l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid, el centre de satèl·lits de la base de Torrejón de Ardoz i l'empresa d'armament Instalaza, de Saragossa. Les sis cartes porten aquesta mateixa barreja, segons ha sabut 'Caso Abierto', del mateix grup editorial que Diari de Girona, de fonts de la investigació. Es tracta, per tant, d'una substància de venda a qualsevol establiment de pirotècnia.

L'autor dels enviaments (la hipòtesi principal de la Policia és que es tracta només d'una persona) no va escriure res als sobres, més enllà del destinatari (l'ambaixador d'Ucraïna, Margarita Robles...) i el remitent. En aquest cas, els remitents són diferents adreces electròniques. La Policia ja ha comprovat que es tracta de direccions inexistents. Els investigadors tenen gairebé la certesa que tots els sobres van ser enviats des d'Espanya, tot i que encara no saben amb precisió des d'on. El mòbil sembla ser la participació espanyola en la guerra d'Ucraïna i el suport davant la invasió russa. Així ho ha confirmat aquest dijous en una compareixença de premsa el secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, Rafael Pérez, reiterant en diverses ocasions que s'està en la fase preliminar de la investigació i que, per tant, cal ser prudents quan s'apunta a autories o si hi pot haver més paquets similars.