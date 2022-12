Entre ells es coneixen com La Tribu, tot i que el seu nom oficial és Agua de Estrellas. El seu líder és un home anomenat Roberto, i organitzen recessos espirituals, l'últim, l'11 de novembre, anomenat 'Meditació cerimonial medicinal'. A aquest grup es va acostar Sandra Bermejo quan va arribar a Gijón per iniciar una nova vida. La policia investiga ara la connexió del grup amb la jove psicòloga desapareguda des del 8 de novembre, segons ha sabut CASO ABIERTO, canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Les primeres indagacions apunten que la Sandra va tenir contacte amb aquest grup almenys durant tot el 2021 i part del 2022. De fet, la policia ha descobert que la jove va celebrar el seu últim aniversari, el 3 de setembre passat, en una finca del guru d'Agua de Estrellas. També, que havia participat aquesta tardor en una activitat coneguda com a «recerca de la visió», un retir de sis dies sense menjar ni parlar als Picos de Europa amb dos integrants més del grup. Amb aquest retir s'aconsegueix, segons 'la tribu', «tenir el cos net i la ment més clara».

MALES EXPERIÈNCIES

Sandra Bermejo, psicòloga, 32 anys, havia tingut una mala experiència amb un altre grup esotèric a Colmenar de Oreja (Madrid). Fonts coneixedores de la investigació expliquen que, des d'aleshores, s'havia allunyat d'aquest cercle, que defensava el fet de prendre ayahuasca, una beguda al·lucinògena utilitzada per xamans de l'Amazones des de temps ancestrals. Després d'aquell episodi, la jove va deixar la seva vida a Madrid i es va traslladar a Gijón, on va llogar un pis i va posar consulta professional. A Madrid va quedar la seva família i també una exparella amb el qual mantenia bona relació.

Un portaveu de la família de la Sandra va explicar a La Nueva España, del grup Prensa Ibérica, que «va voler experimentar amb l'ayahuasca per saber el que és... per veure com funcionava amb una finalitat forense i terapèutica». Va afegir que l'experiència no li va resultar satisfactòria i va trencar amb el grup el setembre del 2021.

AYAHUASCA I FONGS MIRACULOSOS

A Astúries, la Sandra, molt activa i inquieta, formava part d'un grup de teatre i va contactar amb Agua de Estrellas. La seva fotografia i la seva imatge apareixen encara en el grup d'amics d'aquest cercle, liderat pel Roberto. CAS OBERT va contactar amb l'home, que no va respondre a l'oferta de donar la seva versió sobre la seva relació amb la dona desapareguda.

En el seu perfil de Facebook, del qual algunes publicacions van ser esborrades poc després de la trucada d'aquest mitjà, es defensava la presa de «microdosi d'ayahuasca», fins i tot per «poder portar un dia de manera normal».

El líder del grup definia aquesta substància psicotròpica a les seves xarxes socials com a «auxiliar en tractament per a malaltia física, des d'un dolor muscular, esgotament, tumors, fins a un càncer, malaltia emocional, depressió, ansietat, bipolaritat i qualsevol trastorn psiquiàtric». Les preses d'ayahuasca «aclareixen la visió de la mateixa vida», afegia.

També es postulava la presa de psilocybe, un fong amb propietats al·lucinògenes al qual anomenen «el fong miraculós» i qualifiquen d'«increïble antidepressiu», alhora que, assegurava, millora la creativitat, l'extraversió i l'empatia, entre altres aspectes de la personalitat.

VA APARCAR I VA SORTIR A CAMINAR

La Sandra va desaparèixer la tarda del 8 de novembre passat a Cabo Peñas, el punt més al nord d'Astúries, on hi ha un antic far, un mirador sobre els penya-segats i diverses rutes de senderisme. La investigació apunta que va arribar fins allà amb el seu cotxe poc després de les tres de la tarda. Dos pacients li havien anul·lat altres tantes consultes per videotrucada poc abans.

Va aparcar i va sortir a caminar vestida amb unes malles esportives, també amb les claus del cotxe. Dins del vehicle va quedar la bossa amb els seus objectes personals. L'antena BTS situa per primera vegada el seu telèfon mòbil a la zona a les 15.15 hores. Diverses persones la van veure sola. El senyal del seu telèfon mòbil es perd en aquesta mateixa zona a les 17.40 hores d'aquella tarda. El seu mòbil continua intervingut per ordre de la jutge, sense resultat.

Cabo Peñas era el seu lloc favorit per caminar i relaxar-se. Fins allà va portar fins i tot la seva mare perquè conegués el lloc. Un jove amb el qual va tenir una breu relació a Astúries li va regalar una fotografia emmarcada de Cabo Peñas que ella guardava al seu pis.

Les dades en poder dels investigadors indiquen que la Sandra era una persona normal, agradable, brillant estudiant, bona professional, però amb alguns «alts i baixos en els seus estats d'ànim». No passava per un bon moment professional, no tenia gaires clients, però sí un grup d'amics i un altre de teatre al qual precisament va deixar d'acudir la tarda que va desaparèixer.

«DESAPARICIÓ VOLUNTÀRIA»

La principal línia d'investigació apunta, segons va explicar un comissari de policia, a una «desaparició voluntària» i que la Sandra va acabar al mar Cantàbric, on les batudes a la recerca del seu cos no han donat resultat. De fet, la policia va ser alertada ahir de la troballa del cadàver d'una dona jove a Guecho (Biscaia), però no es tractava de la Sandra.

Al laboratori s'analitza una camisa blanca que va ser trobada en un dels penya-segats del cap de Peñas el 30 de novembre per si fos d'ella. Es contemplen dues hipòtesis més: un accident o una desaparició forçada per la intervenció d'una tercera persona.

Juan Manuel Medina, advocat de la família de la Sandra, defensa aquesta última línia i afirma que «la Sandra no va ser l'única persona que va ser a Cabo Peñas aquella nit, i la policia ho sap». En la mateixa línia, Joaquín Amills, portaveu de SOS Desapareguts, afirma que «la Sandra no va estar sola aquella tarda a Cabo Peñas», tot i que desvincula la seva desaparició del grup ocultista asturià amb què havia tingut contactes.

El cap de setmana anterior a la seva desaparició, la Sandra va estar a Madrid, on havia de tornar el cap de setmana següent. El 8 de novembre, dimarts, es va perdre el seu rastre. A les seves xarxes socials tenia escrita una cita de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, una creadora tan brillant com turmentada: «soc un ésser evanescent, la filla de l'aire, enamorada del vent».