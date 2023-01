Tres joves d’entre 20 i 21 anys han mort aquest dimarts i diverses persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum per l’incendi registrat aquest dimarts en una vivenda d’estudiants al carrer de Villanueva de los Castillejos del barri d’Isla Chica, de Huelva capital, ha indicat el Servei d’Emergències 112 Andalusia, segons fonts policials.

El succés s’ha produït cap a les 7.45 hores, quan diversos testimonis han trucat al 112 per alertar que un pis a la primera planta d’un bloc de tres estava cremant al carrer de Villanueva de Castillejos. Les persones que hi han trucat han indicat que dins de l’immoble afectat hi havia persones atrapades.

Els Bombers han extingit el foc i han confirmat que han rescatat de l’interior de la vivenda tres persones que estaven atrapades: dues dones, que han mort a l’arribar a l’hospital Juan Ramón Jiménez, i un home que també ha mort, en aquest cas, a l’hospital Infanta Elena.

Vuit o nou ferits

Fonts policials i del Centre d’Emergències Sanitàries 061 han confirmat que, com a conseqüència de l’incendi, diverses persones més (vuit o nou) han resultat afectades per inhalació de fum. D’aquestes, un home ha sigut evacuat a l’hospital Juan Ramón Jiménez, i dues dones, al centre mèdic de Los Rosales.

Durant les tasques d’extinció del foc, els serveis operatius han desallotjat l’edifici sencer i han sol·licitat la revisió del bloc per part d’un tècnic municipal. Al lloc del succés s’han desplaçat efectius dels Bombers de Huelva, la Policia Local, la Policia Nacional, el CES 061 i els Serveis d’Urgència d’Atenció Primària (SUAP).

Per la seva banda, des de l’Ajuntament de Huelva han informat que els efectius dels Bombers han rebut l’avís a les 7.48 hores d’aquest dimarts, que alertava de l’incendi en una primera planta del número 10 del carrer de Villanueva de los Castillejos com a conseqüència d’un braser.

Fins a la zona s’han desplaçat tres dotacions dels Bombers: una bomba urbana lleugera, una bomba urbana pesada i un vehicle autoescala de salvament, amb un total de nou efectius.

D’aquesta manera, el consistori indica que quan els bombers han arribat a la vivenda se l’han trobat cremant i amb flames a l’exterior que sortien pel balcó i les finestres i amb un incendi que s’havia sobrealimentat a l’estar totes les portes obertes, per la qual cosa s’ha treballat per rebaixar la intensitat de les flames, alhora que l’equip d’intervenció ha accedit a la vivenda per buscar les persones atrapades, i han localitzat tres persones inconscients, una, en una habitació, i dues, en una estança al costat de la sala d’estar la vivenda.