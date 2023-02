Es va negar a declarar després de ser detingut per la policia i, més tard, davant de la jutgessa. Ara, Igor Postolache, l'home moldau de 32 anys que va violar i va assassinar Erika, la seva veïna de 14 anys a Oviedo, el 5 d'abril passat, ha reconegut per primera vegada el crim, segons ha sabut CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Premsa Ibèrica.

Ho ha fet mitjançant el seu escrit de defensa, enviat al jutjat d'instrucció 2 d'Oviedo, en què reconeix com a "certs els fets relatats per la Fiscalia", sobre com va planificar l'atac i després va agredir sexualment i va matar la nena, que vivia al seu mateix edifici i a la qual havia estat perseguint.

D'aquesta manera indirecta, sense afegir cap detall de com ni per què va cometre el crim, es declara culpable, cosa que l'aboca a una condemna de presó permanent revisable, com demanen el fiscal i la família d'Erika. Postolache, a la presó provisional, al centre penitenciari de Mansilla de las Mulas (Lleó), en espera ser jutjat per un jurat popular, diu en el seu escrit que està "conforme" amb la condemna que sol·licita el Ministeri Públic per a ell i accepta, per tant, la màxima pena per l'assassinat de la cria i 15 anys de presó pel delicte de violació.

Va estudiar els seus horaris

L'acusat admet així que, fa deu mesos, "va decidir posar fi a la vida de la menor". L'home, que vivia al primer pis de l'edifici, s'havia fixat a la veïna del quart, "va estudiar els seus horaris d'entrada i sortida de casa seva i va arribar a saber que la nena tornava de l'institut a casa cada dia a partir de les 14.40 hores, així que va decidir que la millor opció per dur a terme la seva acció criminal era esperar-la un dia en tornar de l'institut".

Així ho va fer. El dia del crim, Postolache "va deixar perfectament abaixades les persianes de totes les finestres de casa perquè cap veí pogués veure el que passaria minuts després a l'interior de casa seva. Va guardar dins del calaix de la seva tauleta de nit una cinta d'embalar de color marró i nou brides negres per si fos necessari haver d'emmordassar la menor, finalment, va agafar un ganivet de taula, d'11 centímetres de longitud, i el va amagar entre la roba, va sortir del seu domicili i va esperar la nena amagat en una zona propera al portal, fins que ella va aparèixer".

Segons el relat del fiscal, que l'assassí dona per bo i cert, la menor d'edat "va picar al telèfon i li va obrir el seu pare. Postolache va entrar al darrere sense que ella s'adonés de la seva presència". Quan Erika es va dirigir a l'ascensor, l'acusat "s'hi va abalançar, per l'esquena i de forma absolutament sorprenent, de manera que la víctima no va poder preveure ni imaginar-se l'atac, sent impossible la defensa per part seva". Postolache "li va clavar una primera ganivetada mentre l'empenyia per les escales alhora que li tapava la boca perquè no cridés".

36 ferides

L'home "va arrossegar a la menor escales amunt, alhora que li seguia clavant punyalades perquè no es resistís, al pòmul, el llavi, el mentó i el coll". El fiscal descriu el calvari de la cria durant aquells minuts en què el seu assassí li va provocar fins a 36 ferides, com després acreditaria l'autòpsia: "Erika feia tot el que és humanament possible per defensar la seva vida, va intentar defensar-se i oposar resistència".

Postolache "va aconseguir arrossegar-la fins a l'interior de casa seva ajudant-se dels tirants de la motxilla que la nena portava posada a l'esquena, carregada de llibres escolars. Va tancar la porta amb clau i la va portar fins al bany, on la va deixar tirada a terra per dirigir-se al seu dormitori. Allà, amb l'únic propòsit de satisfer el seu desig sexual es va treure tota la roba i la va tirar a terra de la seva habitació per tornar, completament nu, a la cambra de bany on l'esperava Erika, greument ferida ja incapaç de desplaçar-se pels seus propis mitjans”.

En aquell moment, "va continuar clavant punyalades a la menor amb la finalitat que cessés en l'escassa resistència que aquesta era capaç d'oposar, la va despullar i va consumar la violació. Després, va deixar la víctima tirada al terra del bany i ferida de mort".

Patiment innecessari

El fiscal destaca en el seu escrit que Postolache "va propinar un nombre de punyalades que van excedir les necessàries per produir la mort, i només ho va fer per assegurar-se que causava a la víctima un dolor i un patiment absolutament innecessari". Sobretot tenint en compte que "presentava una gran força física davant de la víctima, en ser l'acusat un home de 30 anys i complexió atlètica i la víctima una nena de 14 anys i només 50 quilos de pes".

Abans de posar fi a la vida d'Erika, Postolache ja havia tingut problemes amb la justícia per assetjar almenys sis noies, quatre el van denunciar, com va publicar CAS OBERT. Va ser condemnat a 240 euros de multa per un delicte lleu de coaccions.

Intel·ligent i narcisista

En acceptar tots els arguments de la fiscalia, Postolache rebutja també presentar durant el judici contra ell qualsevol circumstància que atenuï la seva condemna, perquè reconeix també que “presenta una intel·ligència normal, comprèn el que ha passat i entén perfectament el que està bé i el que està malament", com detalla el Ministeri Públic al seu escrit. Per això l'acusat assumeix que "presenta una imputabilitat plena, amb trets narcisistes", com van concloure els forenses que ho van examinar a la presó.

La petició del fiscal que Postolache acaba d'acceptar inclou dues mesures amb què l'assassí d'Erika haurà de complir quan s'extingeixi la seva condemna: un cop surti de presó, Postolache serà vigilat durant deu anys més i està obligat a participar en un programa educació sexual.