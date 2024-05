Cañigueral (ERC): "Hi ha més gent treballant que mai i l’índex d’atur més baix dels últims 15 anys"

“Hi ha més gent treballant que mai i l’índex d’atur més baix dels últims 15 anys, així com un rècord d’exportacions, tant en volum i qualitat o un rècord en inversió estrangera”, ha assegurat la cap de llista d’ERC al Parlament per Girona, Laia Cañigueral, després d'haver-se reunit amb un grup d’empresaris de Riudellots de la Selva per explicar les propostes dels republicans en l’àmbit econòmic i industrial. El número 4 de la candidatura, Jordi Orobitg i la consellera d’Economia, Natàlia Mas Guix, també han format part d'aquest diàleg.

Cañigueral també ha volgut remarcar la feina feta en els darrers dos anys des del Govern: "El Govern ha invertit 22 milions d’euros per la reindustrialització a comarques gironines i ha donat impuls a la Formació Professional", ha destacat. En aquest sentit, la republicana ha explicat que "s’ha treballat conjuntament amb patronals, sindicats i cambres de comerç per garantir que les empreses trobin professionals qualificats per incorporar a les plantilles, a la vegada que s’ofereix als i les joves millors llocs de treball que s’acaba traduint amb més qualitat de vida".

A més, la candidata ha apuntat que l’objectiu dels republicans "és seguir treballant perquè l’economia gironina continuï despuntant". "Per tal de donar continuïtat a l’esforç que s’ha fet en l’impuls de la indústria catalana, amb l’objectiu que l’any 2030 s’assoleixi un pes industrial del 25% del PIB del país”, ha explicat Cañigueral.

Finalment, Cañigueral ha explicat que "una de les propostes destacades d'ERC és aconseguir un PERTE territorial per a Catalunya". Un PERTE “llargament reclamat i que permetria mobilitzar 1.820 milions d’euros pel teixit empresarial del nostre país”, ha fet incís Cañigueral. “D’aquesta manera podríem donar resposta a demandes de moltes empreses catalanes i gironines que no troben cabuda a convocatòries que fa de forma centralitzada l’Estat Espanyol”, ha conclòs.