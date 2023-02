Una càmera va captar Alves ignorant la víctima mentre la consolaven la seva amiga i personal de Sutton

Una càmera de seguretat de la discoteca Sutton va captar el futbolista Dani Alves abandonant el local després de la suposada violació, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que aquest diari. La gravació mostra que l’exjugador del FC Barcelona va passar pel costat la víctima i la seva amiga sense dirigir-se a elles. A les imatges s’aprecia que Alves gairebé les toca al passar pel seu costat, però evita mirar a les dues noies, que en aquell instant es troben d’esquena relatant a un empleat de seguretat i a un responsable de Sutton el que acaba de passar al lavabo del reservat. La víctima, de 23 anys, està plorant.

Les imatges que van gravar els instants posteriors a la suposada violació poden exercir un paper important en el procés judicial si, com sembla, Alves es defensa de l’acusació argumentant que es va tractar d’una trobada sexual consentida. A l’ordre de presó que es va dictar contra el jugador, la magistrada Anna Marín –que es trobava cobrint una baixa d’una altra magistrada que ja ha tornat al Jutjat d’Instrucció 15 de Barcelona– remarca que el comportament d’Alves immediatament posterior als fets no encaixava fàcilment amb el d’algú que acaba de mantenir una relació sexual amb consentiment. El futbolista no va tornar a entaular diàleg amb la noia –la mateixa amb la qual ballava abans d’entrar al lavabo– i, fins i tot, la va ignorar, segons la gravació d’una càmera ubicada a l’entrada principal de Sutton, al sortir de la discoteca mentre la denunciant estava sent consolada per la seva amiga i per dos treballadors de la discoteca.

