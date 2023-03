Agents de la Policia Nacional han detingut dos menors de 16 anys a Elda acusats de la violació de l'adolescent de la mateixa edat a Petrer. Un tercer presumpte implicat té menys de 14 anys. És, per tant, inimputable als efectes de la Llei del Menor, per la qual cosa ha quedat al càrrec dels seus pares, que hauran d'assumir la indemnització si així ho decreta la Fiscalia de Menors.

Els arrestos s'han produït entre el matí i la tarda d'aquest dijous i davant de la Comissaria del Cos Nacional de Policia d'Elda-Petrer s'han concentrat, a partir de les sis de la tarda, desenes de familiars i amics, fet que ha obligat a reforçar la seguretat per evitar incidents.

Els suposats autors van ser identificats un dia després de cometre's l'agressió sexual, però en tractar-se de menors d'edat la investigació s'ha desenvolupat amb la màxima cautela i discreció, mentre es demanaven les proves, informes mèdics i testimonis i es realitzava una reconstrucció dels fets a la mateixa zona amb la víctima.

Tal com aquest diari va avançar dilluns passat, una menor de 16 anys va ser suposadament violada per part de tres menors als voltants d'un parc de Petrer. L'adolescent va poder finalment escapar-se i demanar ajuda en un establiment de la zona comercial del Guirney, on va arribar amb un fort atac d'ansietat.

A continuació va ser traslladada al centre de salut Petrer II i des d'allà a l'Hospital General Universitari d'Elda, on va rebre l'alta després d'estar ingressada tota la nit i ser sotmesa a un examen forense minuciós, en què es van evidenciar lesions en avantbraços, cames i tòrax.

Els fets es van produir cap a les 21.30 hores de divendres passat en un petit jardí urbà ben il·luminat situat al costat del Club Petanca Petrer , a la zona verda de la Pinada de Villaplana, al costat de la rambla de Puça.

La víctima es trobava amb una amiga, però aquesta va rebre una trucada telefònica i se'n va anar i, mentre ella intentava contactar a través del mòbil amb la resta de les amigues per acudir a la seva trobada, va ser assaltada per l'esquena per tres joves desconeguts que van actuar a cara descoberta.

Prop de 2.000 persones es van concentrar dilluns a la tarda al parc del Campet de Petrer per exigir justícia

S'hi van abalançar sense parlar i la van arrossegar uns quinze metres fins que van baixar a la propera rambla de Puça.

Tot sembla indicar que volien aprofitar la manca d'il·luminació i de trànsit de persones per la zona. Allí va ser violada per un d'ells mentre els altres dos la subjectaven de manera violenta. Ningú va escoltar els seus crits ni van fer cap efecte les seves súpliques ni els seus intents per resistir-se i escapar-se.

Un cop consumada la violació va poder abandonar la zona i mentre es dirigia corrent cap a l'establiment on eren les seves amigues, els agressors la van seguir pel carrer proferint burles, comentaris humiliants, crits i rialles.

Els fets van ser denunciats a la Comissaria de la Policia Nacional d'Elda-Petrer dissabte, quan la menor va rebre l' alta hospitalària . Ha estat inclosa al programa d'atenció a víctimes d'agressions sexuals i ja ha iniciat el tractament psicològic per intentar superar el trauma i el bloqueig emocional.

La violació de la menor ha generat un clima d'indignació i alarma social a Elda i Petrer. Prop de 2.000 persones es van concentrar dilluns a la tarda al parc del Campet de Petrer per exigir justícia i mostrar la seva absoluta repulsa contra l'agressió sexual. Els participants, entre els quals hi havia tota la Corporació local amb l'alcaldessa Irene Navarro al capdavant, van mostrar pancartes i van guardar cinc minuts d'un silenci tens que va finalitzar amb un sentit aplaudiment de suport i solidaritat amb la víctima i la seva família.

IMPUTABLES I INIMPUTABLES

Només als més grans de 16 anys se'ls pot exigir responsabilitats penals pels fets delictius que hagin pogut cometre. Així ho estableix el Codi Penal vigent a Espanya, que també preveu la figura de la inimputabilitat per als menors de 14 anys. En aquests casos els autors de qualsevol delicte no només no tenen responsabilitat penal sobre el seu comportament, sinó que tampoc no poden ser declarats culpables per la Justícia. La inimputabilitat es pot decretar per trastorns psicològics o per la manca de maduresa. I aquest darrer supòsit és el que s'aplica als delictes comesos per menors de 14 anys. L'alienació mental, el trastorn mental transitori i les alteracions de la percepció també són causes per les quals es pot declarar la inimputabilitat.