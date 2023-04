La irrupció de Julia Faustyna, una noia polonesa que assegurava ser Madeleine McCann, va revifar el cas de la nena desapareguda a Algarve el 3 de maig de 2007. No obstant, setmanes més tard d’aquest gir dels esdeveniments en un dels casos més mediàtics i misteriosos que es recorden, la mateixa Faustyna va acabar per reconèixer en un directe d’Instagram que «potser» no es tractava de la Madeleine.

Tot i així, la polonesa, de 21 anys, va continuar insistint a fer-se proves de l’ADN per comprovar la seva procedència, ja que assegurava ser una «nena raptada». Després de relacionar-se amb altres casos de desaparicions com la de les bessones Schepp, dues germanes segrestades a Suïssa el 2011, Faustyna es va sotmetre a un test, els resultats del qual han sigut publicats aquest dimarts pel seu representant, la mèdium Fia Johannson. Així seria avui Madeleine McCann segons la intel·ligència artificial: s’assemblaria a Julia Faustyna Sense arrels britàniques ni alemanyes Tal com han revelat les proves de l’ADN, Julia Faustyna és 100% polonesa, amb arrels tant russes com lituanes. Aquestes dades confirmen, al seu torn, que la jove no té arrels britàniques ni alemanyes, així que descartaria definitivament la hipòtesi sobre el seu vincle amb Madeleine McCann. Així mateix, la mèdium ha defensat la seva clienta afirmant que aquesta història és «molt més complicada que la d’una simple noia d’un petit poble de Polònia que fa una reivindicació per cridar l’atenció». Cal destacar que, fins ara, els pares de Madeleine s’han negat a sotmetre’s a aquest tipus de test. «Una simple prova de l’ADN dels pares hauria resolt molts dels dubtes de la Julia», ha assegurat Johansson.