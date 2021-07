L'ús d'aplicacions per veure el que fa la teva parella a WhatsApp està cada vegada més a la moda entre els adolescents i, per increïble que pugui semblar, també entre els adults. Prova d'això és l'elevat nombre d'influenciadors, majors d'edat, que parlen d'aquest tema a les xarxes socials i les recomanen en les seves stories i en els seus posts. Les persones que fan ús d'aquesta mena de nocives eines espies asseguren que és "la solució definitiva per saber si la teva parella t'està enganyant". O simplement per a "estar segur/a que no t'enganya quan diu que ha quedat amb els seus amics/es". No obstant això, utilitzar aquest tipus de tecnologia sense el consentiment del propietari del mòbil que s'està espiant és, a més d'un delicte, un senyal que hauria de fer saltar totes les alarmes en qualsevol relació.

D'una banda, perquè es pot vulnerar el Dret fonamental a la Privacitat d'una persona. Per tant, si en algun moment la teva parella decidís denunciar-te en un jutjat, en el cas d'Espanya, l'Article 197.1 del Codi Penal contempla penes de presó d'un a quatre anys i multes de dotze a vint-i-quatre mesos. A més, l'ús d'aquesta mena d'aplicacions comporta una sèrie de riscos en la ciberseguretat que fan que tampoc valgui la pena. Encara que aquest tipus d'aplicacions existeixen perquè compleixen la normativa i són, aparentment legals, ningú pot assegurar que aquestes apps per a espiar el mòbil de la teva parella no continguin un malware.

Seràs un blackhacker si la instal·les a una altra persona

Així i tot, a més de la qüestió ètica, el principal problema que envolta a aquestes aplicacions és que quan les instal·les al mòbil o l'ordinador d'una altra persona, s'està hackejant, literalment, de dalt a baix aquest dispositiu. És a dir, t'estàs convertint en un ciberdelinqüent, perquè estàs accedint a tota la informació personal d'una altra persona sense el seu consentiment. Només cal veure les similituds entre el que fan els crackers i comparar-ho amb el que ofereixen aquestes aplicacions. A partir d'aquí, cal plantejar-se per què necessitem captar tot el que recull el micròfon d'un mòbil, per a què ens fa falta gravar totes les converses d'una altra persona o, fins i tot, la raó per la qual voldries enviar un SMS en nom d'una altra persona.

Antivirus Gratis

"Sens dubte, l'ús d'aquestes aplicacions és el primer pas per a convertir-se en un blackhacker. Hem analitzat les pàgines web de diverses d'aquestes aplicacions i, com les mateixes marques indiquen, serveixen per espiar a altres persones. És cert que en les descripcions de les seves webs matisen que serveixen per a 'monitorar' a altres persones i fan molt èmfasi a indicar que servirien també per a monitorar als fills. No obstant això, si la motivació d'utilitzar una aplicació és envair la privacitat d'una altra persona, partim d'un punt molt controvertit que ja hauria de fer-nos dubtar", destaca Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

És el mateix el control parental que una app espia?

En aquest sentit, cal diferenciar clarament entre aplicacions de control parental i les apps espia per diversos motius. Primer, perquè un sistema per a monitorar l'activitat dels teus fills, no implica que aquests desconeguin que el tenen instal·lat en el mòbil o en l'ordinador. És més, com a pare o tutor d'un menor, tens la responsabilitat de fer-li-ho saber, i gran part de l'educació dels nens passa per la confiança i la comunicació. D'altra banda, per mitjà d'un sistema de control parental es pot impedir que nens o adolescents accedeixin a pàgines web inapropiades i es pot aplicar filtres a diferents usuaris, de manera que aquests només puguin accedir a les pàgines que l'administrador hagi establert. Això res té a veure amb les aplicacions espia, que simplement serveixen per a saber l'historial de navegació, però en cap cas per a ajudar a evitar la navegació en llocs de continguts per a adults, o violents, per exemple. A més, la finalitat dels controls parentals és protegir els menors, mentre que les apps espia busquen controlar sense el consentiment de l'altra persona.

Els Keyloggers són eines utilitzades per hackers professionals

Una altra de les principals característiques que venen aquest tipus d'aplicacions per a espiar mòbils és el de l'ús dels enregistradors de teclat. Es tracta d'eines que registren totes les tecles que es premen en un dispositiu. D'aquesta manera, es pot saber - sense ser detectat per la 'víctima' del hackeig - les contrasenyes i les claus que aquesta persona utilitza per a entrar en qualsevol aplicació o servei web. Alguna cosa que, sens dubte, suposa un delicte greu i una violació més de la privacitat i del dret a la intimitat de la teva parella. És important recalcar que "quan instal·les un codi espia al telèfon d'una altra persona estàs cometent una important infracció. Si sents la necessitat de controlar a la teva parella, és possible que una app espia sigui només el principi i que hagis de buscar ajuda de professionals. Des de Colla Security estem convençuts que no hi ha apps nocives, sinó persones nocives capaces, fins i tot, de cometre tota mena de delictes en nom de l'amor", postil·la Hervé Lambert. Si creus que la teva parella et controla i està espiant el teu telèfon mòbil no dubtis a posar-ho en coneixement de les autoritats.