Girona es prepara per a un nou de Temps de Flors. Aquest dissabte es donarà el tret de sortida a la 68a edició d'un certamen que compta amb 126 muntatges. Els operaris i col·laboradors acaben de posar a punt les diferents propostes per rebre una previsible allau de visitants del 13 al 21 de maig. Aquesta és una edició adaptada a la sequera que viu Catalunya. A tall d'exemple, les escales de la Catedral de Girona compta amb un muntatge que es rega amb l'aigua emmagatzemada en uns dipòsits que hi ha a les mateixes escales. "Quan s'acabi, s'acaba i no n'hi ha més", explica en Bernat Grau, un dels responsables i que treballa a contrarellotge per tenir-ho tot a punt per demà, mentre molts turistes ja aprofiten per fer les primeres fotografies.