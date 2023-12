Les festivitats nadalenques solen inspirar generositat i solidaritat, però, lamentablement, també són una època propícia perquè els ciberdelinqüents aprofitin les emocions de la gent per tal de perpetrar estafes. En aquest context, les estafes relacionades amb donacions benèfiques han esdevingut un terreny fèrtil per a aquells que busquen robar diners de manera astuta i despietada.

Cada any, els atacants perfeccionen els seus estratagemes, creant falses empreses sense ànim de lucre o llocs web que imiten conegudes organitzacions benèfiques. Els correus electrònics de phishing són una eina recurrent que utilitzen amb èxit per enganyar persones ben intencionades.

Els ciberdelinqüents aprofitaran la temporada festiva per presentar peticions commovedores de donacions destinades al lliurament d'aliments o per ajudar aquells que necessiten refugi durant el cru hivern. A més, s'espera que facin un gir a les seves tàctiques, utilitzant temes d'actualitat com a esquer. Situacions humanitàries, catàstrofes naturals i conflictes internacionals serviran com a hams per engatusar persones desprevingudes.

Els mètodes dels atacants són diversos i abasten tots els canals possibles. Des de correus electrònics i missatges en xarxes socials fins a trucades telefòniques, material imprès i anuncis, els impostors utilitzaran qualsevol mètode per enganyar les víctimes.

Davant aquesta amenaça, la millor defensa és la prevenció. Algunes mesures clau inclouen treballar directament amb organitzacions benèfiques legítimes i establertes. En lloc de fer clic a enllaços de donació provinents de missatges no sol·licitats, es recomana teclejar l'adreça web de l'organització directament al navegador.