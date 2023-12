Utilitzar ampolles reutilitzables ja fa uns anys que està de moda i la veritat que és molt efectiu per mantenir un model sostenible. Tot i que, mantenir-les desinfectades sol ser una tasca que no tothom dur a terme de la forma correcta. Malauradament, aquests productes conserven molts microorganismes, els quals poden acabar sent nocius per la nostra salut, si no acabem amb ells correctament. Així doncs, avui us deixem uns consells per desinfectar-les a fons i cuidar la vostra salut. A més, és important conèixer el material de les nostres ampolles, per saber en què ens pot perjudicar el seu ús contínu, si a més no en fem una bona desinfecció.

El procés de neteja i els bacteris Tot i que pensem que amb una passada d'aigua ja n'hi ha prou per netejar la nostra ampolla reutilitzable, estem molt equivocats! Amb l'aigua de l'aixeta, ajudem a eliminar bacteris, gràcies al clor. Però no acabem amb fongs o altres bacteris, els quals gràcies a l'aigua es tornen a reproduir. Encara que, a simple vista no els podem veure, fent-nos creure que l'ampolla està en perfectes condicions. Les restes de clor que queden a l'ampolla després de fer-li una passada amb aigua, ajuden a eliminar bacteris, però quan hi tornem a posar aigua potable, les petites restes de clor que hi ha a l'ampolla es van evaporant quan obrim i tanquem el tap de l'ampolla, provocant que el cicle dels bacteris torni a estar en actiu. Els trucs perquè la compra no et surti tan cara Plàstic o vidre? Si l'ampolla és de plàstic o opaca encara sol ser més difícil acabar amb els bacteris. La recomanació dels experts és utilitzar una ampolla de vidre. A més, el plàstic quan es va degradant pot despendre micropartícules perjudicials per a la salut, com el BPA (bisfenol). El bisfenol (BPA) s'utilitzava molt i té efectes molt perjudicials en la salut del cervell, pròstata de fetus, bebès i nens. A més, diverses investigacions han suggerit una possible relació entre aquest component (bisfenol A) i l'augment de la pressió arterial, la diabetis tipus 2 i malalties cardiovasculars. El problema de l'aigua i els bacteris L'aigua de l'aixeta conté clor, i ajuda a eliminar els bacteris. I l'aigua potable com que no té gaires nutrients, fa que la proliferació dels bacteris sigui més difícil. Tot i això, l'aigua conté sediments, els quals es van dipositant a les parets de l'ampolla de forma totalment invisible. El problema és que en aquests sediments es troben els microorganismes. I si ara, bevem directament de l'ampolla sense fer ús d'un got, aquí apareixerà el gran còctel de microorganismes vius. Les recomanacions per netejar les ampolles reutilitzables El més recomanat per experts de neteja i higienització és utilitzar un rentaplats. Aquest aparell acaba amb tots els microorganismes, gràcies a les altes temperatures de l'aigua, al sabó i al temps que passa dins l'aparell netejant-se. Les ampolles reutilitzables s'han de rentar cada dia Si no tenim rentaplats, com netegem les ampolles reutilitzables? Amb aquests dos productes tindràs la solució per acabar amb els bacteris que habiten la teva ampolla reutilitzable. Però compte perquè poden ser nocius per la salut, si no fem una bona esbandida en acabar el procés. Amoníac: és un producte que serveix per desinfectar i és perfecte per l'interior de les ampolles. Tot i que, és imprescindible, que després de fer-lo servir, l'ampolla reutilitzable s'esbandeixi amb abundant aigua perquè aquest producte és nociu per la salut. Lleixiu: posa un parell de gotes a dins l'ampolla i emplena-la d'aigua. Espera't 15 minuts i passa molta aigua i de forma minuciosa per dins l'ampolla, per tal d'eliminar qualsevol resta de lleixiu. A part de l'ampolla en si, no ens podem deixar el seu tap. En ell, és on trobem la major part dels sediments, per això és imprescindible netejar-lo per dins amb un raspall. I després posar-lo en un got amb aigua i dues gotes de lleixiu per tal d'acabar amb el procés de desinfecció. Recorda, neteja cada dia la teva ampolla reutilitzable al rentaplats o amb els productes que t'hem explicat. A més, evita que sigui de plàstic, ja que aquest material és molt nociu per la salut. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona