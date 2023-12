L’Advent és un període litúrgic que marca el començament de l’any eclesiàstic en moltes tradicions cristianes. Comença el quart diumenge abans de Nadal i sol durar vint-i-quatre dies i per a l’església catòlica, és un temps per reflexionar i preparar-se espiritualment per a Nadal, que celebra el naixement de Jesús. Aquesta és la part més tradicional i religiosa. A banda, hi el calendari de l’advent que cada vegada agafa més protagonisme comercial. Els calendaris de l’advent, nascuts inicialment per a la mainada i que contenien llaminadures o xocolatines, ara han pres una altra dimensió.

Calendari de l’Advent: Tot i que ho pot fer qualsevol persona, són els més petits els que solen complir amb la tradició de tenir un calendari d’Advent, el qual conté 24 finestretes, cadascuna amb una petita sorpresa o regal per a cada dia abans de Nadal. Aquestes sorpreses poden ser xocolata, petits objectes, o missatges inspiradors. Corones de l’Advent: Algunes famílies i esglésies usen corones de l’Advent com a part de les seves celebracions. Aquesta corona té quatre espelmes, una per a cada setmana de l’Advent, i se solen encendre successivament a mesura que avança l’Advent. Decoració de la llar: L’Advent sol ser el període en el que gran part de la població comença a decorar la seva llar per a les festes nadalenques. La decoració comprèn la instal·lació de l’arbre de Nadal, els llums i ornaments i la creació d’un ambient acollidor. Accions de gràcies i caritat: L’Advent també és un temps per a la generositat i la caritat. Moltes persones fan donatius a organitzacions benèfiques, col·laboren en accions de voluntariat i realitzen actes de generositat en record de la temporada de dons de Nadal. Lectura i estudi: Se solen llegir relats bíblics relacionats amb el naixement de Jesús i altres llibres o literatura que et puguin ajudar a reflexionar sobre el significat de Nadal. Celebracions familiars: L’Advent també és un temps per a passar temps de qualitat amb la família i els amics, sigui mitjançant activitats tradicionals o altres celebracions i esdeveniments. Origen del calendari de l’advent D’altra banda, la tradició de fer un calendari de l’Advent té les seves arrels a Alemanya a principis del segle XIX. La paraula «Advent» prové del llatí «adventus», que significa «vinguda» o «arribada», i es refereix a l’arribada de Jesús com a Salvador en la tradició cristiana. Els primers calendaris de l’Advent eren molt senzills i es basaven a comptar els dies fins a la celebració de Nadal amb l’ús de marques o espurnes a la paret o una taula. No obstant això, la idea de tenir una finestreta o una porta que s’obri cada dia per revelar una imatge o una petita sorpresa, va sorgir a principis del segle XX a Alemanya i es va popularitzar ràpidament, estenent-se a altres països europeus. Avui en dia, els calendaris es poden trobar en moltes formes i estils diferents. Molts d’ells contenen xocolata, joguines petites, i algunes versions més creatives, inclouen activitats o missatges especials.