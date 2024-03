Ikea continua sent la botiga de decoració líder a Catalunya. La cadena d'origen suec, amb desenes d'establiments repartits pels quatre punts cardinals de la Península Ibèrica, les Illes Balears i les Canàries, ha aconseguit posicionar-se al lloc número u d'un sector monopolitzat en molts sentits.

I no ens estranya: amb productes tan interessants, útils i econòmics com el que avui us mostrem, la nostra vida és molt més senzilla.

Antiesquitxades per a paelles: costa menys de 5 euros

Probablement estiguis cansat de netejar cada setmana la teva cuina a fons i seguir descobrint esquitxades de la teva paella a les rajoles. Aquestes taques són les pitjors i poden provocar danys irreparables tant a les parets com als mobles més propers.

No obstant això, amb la pantalla antiesquitxades d'Ikea, apta per a olles i paelles antiadherents o de tota mena amb fins a 32 cm de diàmetre, aquest problema arriba al final. Només has de col·locar el producte sobre la superfície per notar-ne els efectes de forma immediata. En no ser una tapadora completament tancada, el vapor no s'acumula i no produirà efectes indesitjats a la teva recepta.

Fabricada en alumini, el seu pes és tan lleuger que no suposa cap molèstia fer-la servir en el teu dia a dia. A més, es pot guardar a qualsevol calaix o penjar-la a la paret gràcies al seu enganxament incorporat. I per rentar-la únicament necessites el rentaplats. El preu? Només 4,99 euros!