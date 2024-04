Cal parlar de la menopausa

Cada vegada som més conscients de la importància de dignificar totes les etapes de la nostra vida i de donar a conèixer les seves necessitats per a proporcionar-li al nostre cos les millors solucions a cada moment. Gràcies a aquest repte de visibilització, en els últims anys s’ha posat el focus sobre la menopausa, una etapa que afecta a totes les dones, i que ens presenta una sèrie de canvis que mereixen la nostra atenció i cures específiques.

La menopausa és un procés natural, que comença entre els 45 i els 55 anys, que es caracteritza per la fi de la fertilitat i l’inici d’una nova fase. Durant aquest procés biològic, els ovaris deixen de produir òvuls i es redueix la producció d’hormones, especialment estrògens. Aquest descens de generació hormonal suposa un impacte en el cos de la dona, originant una sèrie d’efectes emocionals i físics.

Efectes de la menopausa

Canvis en el cicle menstrual. Abans de l’arribada oficial de la menopausa, moltes dones experimenten un període irregular de sagnats, amb períodes més curts o llargs, fins que finalment cessen els cicles menstruals per complet.

- Augment de pes: L’alentiment del sistema metabòlic i la redistribució del greix corporal faciliten que algunes persones augmentin el seu pes, en zones especialment sensibles com l’abdomen.

- Suor i fogots. Si pensem en l’etapa de la menopausa, és molt probable que ens vinguin al cap un dels símptomes més representatius, els fogots. I aquests episodis sobtats de calor intensa poden originar una sudoració excessiva. Els canvis hormonals estan darrere de la regulació temporal.

- Pèrdua de densitat òssia. Els suplements de calci i vitamina D són benvinguts en la rutina de cura de les dones durant la menopausa. La caiguda dels nivells d’estrògens pot afectar a la densitat òssia, i per tant incrementar el risc d’osteoporosi.

- Major risc de malalties cardiovasculars. Una altra de les conseqüències de la reducció dels nivells d’estrògens és l’augment del risc de malalties cardiovasculars. És clau en aquesta etapa prestar molta atenció al control de la pressió i el colesterol.

Com afecta la menopausa a la nostra pell?

Però la nostra pell també nota l’arribada de la menopausa, marcada per aquestes alteracions en el sistema hormonal.

- Pèrdua d’elasticitat. Amb la caiguda dels nivells de col·lagen i elastina, proteïnes clau per a garantir l’elasticitat de la pell, el cutis es mostra menys ferm i flexible.

- Menys hidratació. Amb la menopausa, la pell tendeix a tornar-se més seca, donant lloc a episodis d’irritació, picor i descamació. Per aquest motiu, és fonamental mantenir les nostres rutines de cura de la pell.

- Augment de taques. Els canvis de la pigmentació de la pell és una altra de les conseqüències de la menopausa en la salut cutània, sobretot per l’aparició de taques fosques.

- Aparició d’arrugues. En aquest moment, la pell veu afeblida la seva capacitat per a regenerar-se i reparar-se davant l’impacte dels factors interns i externs. I amb l’escut afeblit, sorgeixen línies fines en la pell i arrugues.

Com podem cuidar-nos durant la menopausa?

Hem parlat d’alguns dels efectes que ens porta la menopausa, però és també fonamental reflexionar sobre les cures especials que requereix per a sentir-nos bé.

- Consulta amb un professional de la ginecologia. En aquesta etapa és fonamental l’assessorament d’un ginecòleg, que dugui a terme controls de glucosa, colesterol i tensió arterial.

- Cuida molt la teva alimentació. Si sempre és important cuidar el que mengem, en aquesta etapa no serà diferent. Per a cuidar el cor i controlar el pes, aposta per incrementar la quantitat de fruita, cereals, verdures, peixos (rics en omega 3) i lactis (fonamental per a millorar la salut òssia).

Reduir el consum d’alcohol i cafè també serà una bona decisió en el repte de cuidar-nos, així com moderar la sal dels menjars (evitant la retenció de líquids).

I què es pot fer?

Practica exercici en la teva rutina. L’esport és sempre una bona decisió i també ho és per a calmar els fogots i controlar el pes. A més, ja saps que ens ajuda a sentir-nos millor. Hi ha una infinitat de modalitats per a practicar esport i mantenir-te en forma, així que només has de triar la que més s’adapti a les teves necessitats i preferències.

- Confia en els suplements nutricionals. Tingues en compte l’ajuda dels suplements que continguin col·lagen, antioxidants i àcids grassos omega-3, per a garantir l’elasticitat i la salut del cos i de la pell.

- Dedica-li a la pell els tractaments que mereix. Per a donar-li solució a les necessitats que experimenta la pell durant la menopausa és clau aportar-li els tractaments necessaris. L’ús de protector solar és fonamental per a evitar que es dispari la hiperpigmentació de la pell, mentre que les cures hidratants, amb àcid hialurònic, glicerina i ceramides, revitalitzaran els cutis més secs. En l’actualitat, el mercat ofereix a més unes cures regeneradores per a protegir la nostra pell enfront de tots els agents que posen en escac la seva salut.

Tot plegat es tracta de poder trobar solucions i pautes per millorar la vida de les dones que pateixen i es troben amb aquesta problemàtica.