«La fisioteràpia ha de ser la professió de referència quan parlem d’exercici terapèutic»

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es reivindica la fisioteràpia com la professió sanitària referent del moviment del cos humà i responsable de l’exercici terapèutic. En aquesta entrevista, el degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, recull el punt de vista del Col·legi sobre aquest i altres temes d’actualitat de la professió.

Per què la fisioteràpia ha de ser la responsable dels tractaments que prescriuen exercici terapèutic?

Quan l’exercici físic té una finalitat terapèutica, els professionals de la salut experts en aquest àmbit són les i els fisioterapeutes. Quan existeix una patologia, lesió o dolor, la fisioteràpia és fonamental per avaluar el pacient i, posteriorment, definir uns objectius i una prescripció d’exercici terapèutic indicades per a la seva millora o recuperació. El fisioterapeuta ha de ser el professional de la salut responsable del disseny, programació i execució de l’exercici terapèutic. La LOPS (Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries) regula qui són els professionals sanitaris i, sens dubte, el referent del tractament i prevenció de patologies és el fisioterapeuta.

Per què cal insistir en aquest paper de la fisioteràpia?

Cal fer-ho, en primer lloc, per la ciutadania, pels nostres pacients. Quan es prescriu exercici terapèutic i no es fa seguint els consells d’una o un fisioterapeuta estem facilitant una situació de risc completament evitable. I aquests perills poden ser molt greus; li poso un exemple: readaptació després d’un infart de miocardi o d’una hemiplegia o després d’una fractura. Si volem de veritat posar el ciutadà al centre del sistema de salut, és clau poder-li oferir la millor assistència possible a través dels professionals de la salut indicats. Fer exercici amb l’objectiu de curar-se o millorar els símptomes d’una malaltia és una responsabilitat exclusiva de la fisioteràpia. Nosaltres, des del Col·legi, lluitem contra l’intrusisme, però necessitem que aquesta lluita sigui compartida amb les administracions responsables per tal de poder oferir el millor servei a la ciutadania. Ens cal més implicació de les institucions per tal de cooperar i lluitar plegats contra l’intrusisme.

Es coneix prou què fan i quines són les competències de la fisioteràpia?

S’ha millorat molt, sens dubte. Però no podem abaixar la guàrdia. Necessitem seguir explicant que la fisioteràpia és una disciplina que pot intervenir en totes les etapes de la vida i en molts àmbits diferents. Recordem constantment aquells àmbits on segurament hi ha més coneixement com l’esport, la recuperació de la mobilitat de les persones grans o la fisioteràpia respiratòria, però no podem oblidar àmbits on cada cop hi ha més evidència científica sobre els beneficis de l’exercici terapèutic com el sòl pelvià, la reeducació vestibular, la fisioteràpia oncològica o també la lluita contra la covid persistent.

Què es pot fer per millorar el que sap la població sobre fisioteràpia?

Un pas clau és la incorporació definitiva de la fisioteràpia al sistema públic de salut. Al 2023 es va fer un avenç molt important del qual estem prou satisfets, ja que gairebé 400 fisioterapeutes es van incorporar com a membres d’equips d’atenció primària i comunitària. Amb ells, més ciutadans tindran accés a la fisioteràpia i sabran -i també explicaran- el que aporta l’exercici terapèutic. Però no ens podem aturar aquí. La fisioteràpia i la salut, en el seu sentit més ampli, és cost-efectiva, li suposa un gran estalvi a l’Administració. La incorporació de la fisioteràpia permet una disminució de les hospitalitzacions a la vegada que redueix la despesa farmacèutica. Per concloure, un repte de futur a Catalunya seria l’accés directe a la fisioteràpia i la creació d’unitats d’abordatge actiu de dolor crònic.