El 2026 pot ser l'últim any en termes de canvis d'horaris

Fa unes setmanes que vam fer el canvi d'hora. Aquests canvis d'hora cada cert temps fa que, molts de nosaltres no ens habituem al canvi d'horari, ja que o és més fosc o més clar i això perjudica greument el nostre ritme habitual, provocant problemes d'insomni, intranquil·litat o falta de concentració entre altres. Així doncs, per fi, Espanya ha decidit que a partir del 2026 potser, ja no es farà més el canvi d'hora. T'ho expliquem al detall!

Cada vegada que s'ha de fer un canvi d'hora, hem de canviar els rellotges de casa i habituar-nos fisiològicament a aquest canvi. Per sort, el mòbil canvia automàticament l'hora, ajudant-nos a no arribar tard a la feina per exemple, si aquell dia anem a treballar.

Els canvis horaris es porten produint a Espanya des de 1981. Aquests canvis es fan quan arriba la primavera. El cap de setmana del 30 i 31 de març, hi va haver el canvi horari d'estiu a Espanya, fent que, les 2:00 am passessin a ser les 3:00 am, allargant així la llum del Sol, però disminuint en aquell dia una hora de son, per exemple.

Els canvis d'horaris i el debat a Espanya

Des de fa uns anys, s'està debatent perquè no mantenim un horari fix, que no canviï amb l'entrada de la primavera. Les qüestions plantejades davant aquest front obert, obre un ventall d'avantatges i desavantatges.

Els canvis d'horari es produeixen per aprofitar millor les hores de Sol i estalviar en el consum d'energia, per exemple. Segons, alguns experts aquests beneficis són escassos, així doncs, no té cap sentit fer el canvi d'horari.

El BOE i la normativa horària

De moment no ses partidari d'eliminar la pràctica de canvi d'horari; tot i que, en el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) apareix que el 2026 serà la data de caducitat dels canvis horaris.

Els pròxims canvis d'horaris ja els podem trobar publicats en el BOE amb les dates assenyalades entre el 2023 i el 2026.

Temporada inici d'estiu segons el BOE

2024 : diumenge 31 de març

: diumenge 31 de març 2025 : diumenge 30 de març

: diumenge 30 de març 2026: diumenge 29 de març

El canvi horari ens ajuda en l'estalvi de consum energètic? / freepik

Temporada fi d'estiu segons el BOE

2024 : diumenge 27 d'octubre

: diumenge 27 d'octubre 2025: diumenge 26 d'octubre

diumenge 26 d'octubre 2026: diumenge 25 d'octubre

Aquests canvis de temporada, assoleixen el canvi d'horari, de moment sòlid fins al 2026.

El Reial decret 236/2002 estipula que s'ha d'anunciar amb 5 anys d'antelació qualsevol canvi relatiu al canvi d'horari.