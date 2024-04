Arribar en forma a l’estiu: aquesta clínica estètica de Girona té un pla integral per fer-ho

Queden set setmanes per l’estiu. Això significa que també arriben el bon temps, les tardes a les terrassetes prenent quelcom, les vacances i la temporada de platja i piscina. És el moment de l’any que més lluïm el cos i, en moltes ocasions, per la manca de temps del dia a dia, entre d’altres factors, és possible no arribar suficientment en forma. En l’actualitat, però, hi ha diferents solucions per poder arribar amb el millor estat físic possible a l’estiu.

La Clínica Salinas de Girona ha desenvolupat el pla Reductor 360, un programa integral que combina la nutrició personalitzada, el drenatge limfàtic, el tractament mèdic reductor i l’aparatologia avançada. Un tractament que permet baixar de pes i, al mateix temps, millorar el to muscular a partir dels 30 dies d’haver-lo començat.

La Clínica Salinas està situada a la plaça de Catalunya de Girona / Cedida

Tractament per posar-se en forma a Girona

La base del pla de la clínica d’estètica gironina és la personalització. Per aquest motiu, el primer pas per començar amb el pla Reductor 360 és un estudi complet de la situació del pacient, principalment mesurant el se pes i mesures corporals amb la bàscula de bioimpedancia, que permet conèixer el percentatge de greix, massa muscular, òssia i el greix visceral.

“Tot això, serveix per definir uns objectius concrets i veure si la persona s’ajusta als criteris per iniciar aquest tractament integral”, apunten des de la Clínica Salinas. El tractament té una duració de quatre setmanes. Posteriorment s’inicia el tractament, que consta de quatre pilars fonamentals:

Nutrició. L’alimentació és l’element fonamental per la pèrdua de pes i per qualsevol objectiu físic. Per aquest motiu, la Clínica Salinas analitza els hàbits del pacient i dissenya un pla nutricional personalitzat. Es crea un menú equilibrat amb opcions delicioses per fer la dieta més fàcil. Drenatge limfàtic. Es treballa el drenatge limfàtic amb el mètode Renata França. Aquest massatge millora la circulació, redueix els edemes i la retenció de líquids per eliminar toxines. Es tracta d’un mètode que consisteix en exercir una pressió ferma, de bombeig i a ritme accelerat, que permet veure resultats immediats. El cos estarà menys inflat i més tonificat, a més d’accelerar el metabolisme i millorar el benestar. Tractament mèdic reductor i últimes tecnologies. Des del primer dia de tractament es comença el tractament reductor amb supervisió mèdica amb les sessions de mesoteràpia, que s’alternen amb la utilització de la innovadora tecnologia de la màquina Tesla Sculpt, que estimula els músculs amb contraccions que en 30 minuts proporcionen l’equivalent a 20.000 abdominals. És un tractament que permet reduir el greix localitzat i tonificar el cos.

Beneficis del pla Reductor 360

Des de la clínica d’estètica gironina apunten que 30 dies després d’iniciar el tractament els avantatges són molt visibles. En primer lloc s’aconsegueix una figura tonificada, gràcies a la mesoteràpia i la Tesla Sculpt; es redueix la cel·lulitis i el greix localitzat amb la combinació dels tractaments i el drenatge limfàtic; millora el benestar per l’eliminació de toxines i la millora de la circulació; i, finalment, es milloren els hàbits alimentaris. “El pacient aprendrà a menjar de manera més saludable i equilibrada amb el suport de la nostra nutricionista, cosa que li permetrà mantenir els resultats”, expliquen.

Consulta de la Clínica Salinas / Cedida

Clínica d’estètica a Girona i Lloret de Mar

La Clínica Salinas està situada Girona i Lloret de Mar i està especialitzada en tractaments facials, capil·lars i corporals, a més de reconstruccions quirúrgiques per a millorar l’aparença. La clínica gironina disposa d’un equip de professionals entre les que destaca la Dra. Yamila Salinas Giraldo, directora mèdica i fundadora de la clínica, especialitzada en medicina estètica, nutrició i teràpia antienvelliment; l’acompanyen les doctores Elisabet Costa, Alejandra Monte i Karin Cerna.

La Clínica Salinas també té seu a Lloret de Mar / Cedida

Ofereixen una atenció personalitzada amb les últimes tecnologies com la carboxiteràpia, la presoteràpia, la radiofreqüència o el Tesla Sculpt, entre d’altres. A tot això cal sumar la venda de productes de dermocosmètica. “Seleccionem minuciosament els nostres productes y els validen els nostres experts en medicina estètica. Això ens permet garantir solucions efectives i segures”, apunten.

Pots demanar cita prèvia i més informació en aquest enllaç.