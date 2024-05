«Ja hem anat a la platja i a fer una arrossada»

«No sé si faig bé. Em presento, em dic Lluïsa i avui ingresso a la residència Sant Jordi de Celrà. Tot i que tenia una noia a casa, cada vegada necessito més ajuda i per això hem decidit amb les meves filles que ara és el moment.

A l’entrada, tothom sembla molt amable i simpàtic, de seguida em pregunten què m’agrada i com estic. La veritat és que estic trista, he agafat la roba que més m’agradava i els records més importants per mi.

De tot això ara ja fa un any, i sé que el que vaig escollir era el millor per mi. Les noies m’ajuden amb tot el que necessito, a la meva habitació hi tinc les fotos de la família i un quadre que tenia al menjador de casa.

A l’inici de cada mes fem una reunió, sí, això que els joves en diuen assemblea. Per votar aixequem la mà. Em fa molta il·lusió, diuen que a la propera vindrà l’alcalde. A la reunió hi som tots, parlem del menjar de la residència i escollim un parell de plats que ens agradaria menjar. Fa temps que tinc ganes de fer un esmorzar salat, amb torrades i embotit, a veure si surt escollit. També parlem de les activitats que més ens agraden i les que menys. Cada mes pactem una sortida, ja hem anat a l’estany de Banyoles, a la platja i a fer una arrossada.

Quan em ve de gust vaig a la meva habitació a mirar la tele o a trucar amb el mòbil. Cada dia puc fer alguna activitat, ja sigui música, jocs, bitlles, bingo, cosir o manualitats. Els dijous anem a fer una volta pel poble i a prendre un cafè i, si et puc dir un secret, fins i tot vam anar a un concert de la Festa Major.

No t’enganyaré: quan fem tallers de cuina, sempre acabo menjant alguna cosa. Hem fet panellets, la Mona de Pasqua, pizzes i també ratafia (aquesta sí que va ser bona per provar). Celebrem els aniversaris amb un bon pastís. Això sí que és un gran avantatge de ser tants, perquè cada mes mengem un parell de pastissos. Com a mínim!

Ara ho tinc molt clar: he fet molt bé. Jo em quedo a viure aquí».