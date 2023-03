Quantes vegades ens hem volgut rentar les mans però no podíem obrir l'aixeta perquè les teníem completament tacades? Pensa també en les ocasions en què una distracció ha fet que t'oblidis l'aixeta oberta.

Doncs ara la marca YICI té la solució. Es tracta d'un filtre o adaptador de funcionament automàtic per aixetes amb què pots estalviar fins a un 35% d'aigua.

Com funciona l'adaptador d'aixeta automàtica?

Es tracta d'un gadget intel·ligent capaç de ser adaptat a qualsevol aixeta. Funciona mitjançant la tecnologia d'injecció d'aire, amb un detector de moviment.

D'aquesta manera, apropant les mans a l'aixeta començarà a sortir aigua i en retirar-les es tancarà automàticament.

Per a quin tipus d'aixetes és compatible?

Es pot adaptar a les aixetes més comunes del mercat:

Connector de rosca intern M20

Connector de rosca intern M22

Connector de rosca intern G1 / 2

Connector de rosca extern M20

Connector de rosca extern M22

Connector de rosca extern M24

Adaptador d'aixetes intel·ligent YICI

Amb aquest dispositiu aconseguiràs transformar fàcilment qualsevol aixeta en un producte intel·ligent.

Només hauràs d'instal·lar el gadget sobre l'aixeta original i en tindràs un automàtic. El sistema de detecció de moviment amb infrarojos triga tan sols 0,25 segons a reaccionar.

És un aparell de qualitat i durabilitat, i que fan que tingui una bona relació qualitat-preu.

La mida és de 55x34x35mm i compta amb una rosca universal capaç d'adaptar-se a pràcticament qualsevol aixeta. A més, inclou 6 tipus diferents de rosques perquè s'adapti a tots.

També com no podia ser d'una altra manera, té protecció i és impermeable gràcies a la certificació IPX6, perquè no li afecti la humitat de l'aigua.

Simplement estén la mà i sortirà l'aigua. Imposa't a la contaminació creuada de bacteris i redueix el consum d'aigua fins a un 35%.

La pressió d'aigua és molt bona. La tecnologia d'injecció d'aire augmenta la proporció d'aire. De manera que el cabal d'aigua és de 0.07L/S.

El dispositiu funciona amb bateria i té una gran autonomia. Amb una càrrega funciona aproximadament durant 6 mesos. Inclou 6 tipus d'adaptadors diferents per a les aixetes més comunes. La instal·lació en molt senzilla i tan sols et prendrà uns minuts.

Avantatges d'utilitzar un adaptador d'aixeta automàtica: