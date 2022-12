El centre de Figueres pateix talls de llum intermitents des de les deu del matí d'aquest dimecres 28 de desembre. Segons l'Ajuntament, ha afectat unes 900 persones afectades i diversos establiments del Rovell de l'Ou.

El personal tècnic de la companyia elèctrica Endesa, subministradora del servei, està treballant per identificar l’origen de l'avaria i restablir el subministrament, que es va fent a poc a poc. Gairebé dues hores després de la incidència, el consistori informa que "bona part del servei elèctric del centre està restablert" i que es redueix a 200 persones les afectades per l'avaria. Per restablir-ho totalment, la companyia elèctrica hi desplaça un generador a la plaça de les Patates.

Durant l'avaria, el personal tècnic ha treballat en els transformadors de les places de Sant Pere i de les Patates.