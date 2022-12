Un negoci en clau social per ajudar a «fer poble» a Albanyà

Tot va començar un cap de setmana d’hivern, quan «un company de l’Agumas ens va dir que la rectoria d’Albanyà estava en concessió», expliquen les joves emprenedores d’Albanyà, Xènia Giralt i Andrea Gonçalves. Després de la jornada laboral «fent la cervesa ens vam preguntar: i si ho agafem nosaltres?». Giralt té 23 anys i és estudiant del doble grau en ADE i Economia i, d’altra banda, Gonçalves amb 21 anys fa ADE. Les dues estudiants es van conèixer treballant de cambreres a l’Agumas, el restaurant del càmping Bassegoda i arran de l’oportunitat que tenien per iniciar un projecte, juntes, es van presentar al concurs de cessió de la rectoria del municipi, el qual van guanyar. «No ens esperàvem que amb 22 i 20 anys llavors, tindríem un negoci», declaren ambdues.

La rectoria venia amb les condicions de botiga, restaurant i alberg i, a partir d’aquí, les noies van emprendre el viatge des de la il·lusió, la motivació i fent el que més els agradava. De fet, Giralt, qui principalment s’encarrega de la cuina, explica que «moltes coses les he adaptat de la cuina que feia la meva àvia». A més, aposten per productes de la terra i tenen la voluntat d’enfocar-se amb el quilometratge zero perquè «la gent que vingui conegui els productes d’aquí», diuen. En aquest sentit, el gènere es troba al servei de botiga, en el mateix local, en què les joves asseguren que «és l’estanteria que posem amb més carinyo de tota la botiga».

Albanyà és un poble amb 178 habitants, segons dades de l’Idescat, el qual disposava d’una sola botiga i bar alhora, Cal Músic, que va tancar per raons de jubilació. Per tant, en el moment de la concessió la rectoria aquesta requeria un servei de botiga obert, pràcticament tot el dia, per tal de rehabilitar l’espai i el municipi, més enllà dels habitants que ja hi viuen, però que durant l’hivern treballen fora del lloc i sembla que el poble quedi «buit», apunten les noies. Per aquest motiu, han agafat un negoci en clau de proposta social al poble, perquè s’impliqui i aquest fet ajudi a «fer poble». També, combinen aquest aspecte social amb treballar amb persones autòctones que facin els seus productes a casa, com ara, ous de la finca del Canigó que «literalment els tenim aquí davant», assenyalen, a més de comprar mel de Lliurona, territori d’Albanyà, melmelada de fruits vermells d’Albanyà i també col·laboren amb els sabons artesanals fets a Sant Llorenç de la Muga, entre altres productes elaborats prop de casa.

Gonçalves i Giralt amb els recursos que tenen a l’abast i amb l’experiència prèvia de treballar en restaurants de la comarca, en concret, a l’Agumas les ha dotat de força, valors i valentia per enfrontar-se a les dificultats i èxits que té el món de l’hostaleria. De fet, ambdues coincideixen a dir que no tornarien a ser cambreres, però «abans si algun client no estava d’acord amb alguna cosa, sempre hi havia algú superior que parlaria per tu i ara som nosaltres les referents», detallen.

Com tot negoci, també «hi ha moments de frustració» exposen, però, afegeixen que «cada mes sorgeixen esdeveniments que acaben essent un èxit rotund» i això les reconforta. No obstant això, tenen previstos diversos projectes per explorar vins de la comarca, tast de cerveses artesanes, entre altres, que encara estan pendents de promoure. Així doncs, la motivació per impulsar iniciatives i activitats noves que facin moure el poble i aconseguir un ambient social al local, és un dels objectius de les emprenedores. «Venir al bar més enllà de fer-te una cervesa amb els amics», expliquen.

La pròxima innovació serà el Cap d’Any al poble amb un menú a preu tancat per adult i un altre d’infantil, amb l’esperança de garantir l’èxit i repetir el mateix esdeveniment l’any següent.

Giralt i Gonçalves apunten que «tots els projectes que hem fet, ens han donat suport i estem molt contentes». Tanmateix, confirmen que el servei no és només atendre sinó «tota la preparació prèvia que comporta organitzar una acció».