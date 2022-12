L’Ajuntament de Figueres ha tancat l’any 2022 amb la contractació de 69 nous treballadors municipals que s’han han anat incorporat al llarg de l’any en diferents convocatòries tant de vacants com de noves places. Destaquen l’increment de la Guàrdia Urbana i la nova figura d’un recaptador municipal per al cobrament de taxes. El govern remarca que hi havia moltes places vacants i des de feia anys no se’n convocaven.

Una part de les contractacions eren vacants, per jubilació, i altres per respondre a les necessitats de la ciutat, informen des de l’Ajuntament. Perquè consideren que en els darrers anys hi ha hagut un dèficit d’alguns perfils necessaris que estaven vacants. Pendents des de feia anys L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que «era important que l’Ajuntament disposi de totes les necessitats de personal per donar resposta a una societat cada vegada més complexa» i ha afegit que «des del primer dia, hem treballat per a garantir uns serveis públics de qualitat». A més, Lladó ha constatat que «quan vam arribar a l’Ajuntament ens vam trobar amb moltes places que estaven vacants i feia anys que no es convocaven places». El govern municipal (ERC, Guanyem, Canviem i el PSC) destaquen la contractació de nou agents de la Guàrdia Urbana, el que ha permès ampliar la plantilla fins als 78 efectius. La necessitat d’incrementar el nombre d’agents és un tema que està sobre la taula des de fa anys. L’actual govern es fa fixar l’objectiu de resoldre aquesta situació que s’arrossegava i al llarg de l’any s’han anat incorporant nous policies. És una de les mesures en les quals s’ha treballat alhora per millorar la seguretat a la ciutat i la sensació d’inseguretat entre els veïns. També s’ha contractat durant aquest any, remarquen, un recaptador municipal amb l’objectiu de fer més eficient la recaptació de taxes i per tant dels ingressos. S’hi sumen als 69 nous treballadors del 2022, la contractació de tres arquitectes, tres educadores socials, tres educadores de la Llar d’Infants i una inspectora tributària, entre d’altres. Millorar el servei L’ampliació de la plantilla del personal municipal, posen de manifest des de l’Ajuntament de Figueres, té com a objectiu «donar un millor servei a les necessitats de la ciutat i millorar els serveis públics». Aquests 69 del 2022 se sumen als 30 nous treballadors i treballadores que van ser contractats l’any 2021. «En aquest mandat un dels objectius del govern ha sigut contractar al personal necessari per a garantir un bon servei a Figueres» apunten des de l’Ajuntament.