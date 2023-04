L'Ajuntament de l'Escala ha col·locat en un lloc destacat un dels set pilars que es conserven de l'antiga canalització d'aigua del segle XVIII. Es trobava en un aparcament i s'ha situat davant el Museu de l'Anxova i la Sal. Està a prop de l'antic safareig.

Un dels onze pilars de respiració de l'antiga canalització d'aigua de 1796, que es trobava dins d'una finca particular, ha estat traslladat davant del Museu de l'Anxova i de la Sal -a pocs metres de la seva ubicació original- per tal de fer-lo més visible i integrar-lo a l'explicació del proveïment d'aigua al municipi al llarg del temps, lligat també al safareig i la font que hi ha just al costat.

Per solucionar el greu problema del proveïment d’aigua dolça al poble de l’Escala, l’any 1796, l’Ajuntament explica que es va emprendre una gran obra pública que consistia en la canalització subterrània de l’aigua de la deu de la Fornaca, a 1,4 km de distància, fins a una font i un gran safareig amb abeurador per a animals que encara existeixen al costat de l’antic escorxador, ara Museu de l’Anxova i de la Sal.

Es conserven set pilars

La canalització subterrània és va fer amb ceràmica de la Bisbal i es conserva en alguns trams. També es conserven 7 dels 11 pilars de pedra que es varen construir al llarg de la canalització, que travessava el barri conegut com a Camp dels Pilans, precisament per aquest motiu.

Aquests pilars servien de respiradors per protegir l’entrada d’aire i l’aigua pogués circular.

El pilar que s'ha traslladat era el darrer del recorregut i havia quedat dins de l’aparcament de l’urbanització Ducado de l’Escala, afectada la seva visió per una paret de tanca.

Més protagonisme

Per aquest motiu, des del Museu de l’Anxova i de la Sal i l'àrea de Patrimoni Històric i Cultural, es va considerar d'interès el seu trasllat just al costat del museu i del safareig (a pocs metres i en un punt que segueix el traçat original de la canalització), per tal que donar-li un major protagonisme i ser un element més per explicar el funcionament que havia tingut el subministrament d'aigua a l'Escala a nivell històric.