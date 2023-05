El regidor i candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, demana celeritat al govern i responsabilitat als sindicats per tal d'acabar amb la vaga d'escombraries que porta cinc dies afectant a la ciutat, en plenes Fires de la Santa Creu.

Junts remarca que reitera la lleialtat institucional al govern, però reclama "més transparència i que s’informi tots els regidors sobre l’estat de les negociacions" perquè "aquesta vaga fa mal a tothom, i la situació en molts barris comença a ser preocupant".

Tots els grups municipals van emetre un comunicat en iniciar-se la vaga manifestant que és "del tot injustificada" i que causa greus perjudicis a la ciutat.

Recordant això, Masquef posat de manifest que "des de la lleialtat institucional que ens va portar fa uns dies a subscriure el manifest proposat pel govern municipal, mantenint el silenci durant les negociacions dels dies previs i inicials de la vaga, i sense que en cap moment hàgim fet carnassa d'un tema electoralment molt sensible a quatre setmanes de les eleccions".

Però "davant les conseqüències d’aquesta vaga per la ciutat i la seva imatge, demanem al govern municipal transparència i celeritat, i als sindicats responsabilitat en les negociacions".

El grup posa de manifest que la situació ara mateix "és preocupant".

Durant totes les fires s'han pogut veure muntanyes de deixalles en punts on se celebraven activitats.

Des de Junts volen que se'ls informi de les negociacions, dels incidents i del compliment dels serveis mínims i que es faci directament i no a través de les xarxes.

Aquesta nit s’han produït diferents afectacions a l’enllumenat del carrer Peralada, Vilallonga i pl. Ajuntament. Aquests fet han estat provocats per sabotatges relacionats amb la vaga d’escombraries. També s’han malmès diferents contenidors. Tots aquests fets seran denunciats. — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 30 de abril de 2023

Per Masquef, "seria la resposta adequada a la nostra lleialtat, postura inversa d'aquella que van adoptar els grups polítics de l’oposició i ara al govern (ERC i CUP) el 2016 durant la vaga convocada pels mateixos representants sindicals i amb la mateixa motivació".

Crítinques per anteriors vagues

Segons diu, fins i tot un dels grups polítics (CUP) va donar suport públic a la vaga manifestant-se amb els treballadors, mentre que "l’ara alcaldessa Agnès Lladó, convocava rodes de premsa acusant el govern de “no ser capaç d’encarar les negociacions" i "de falta de previsió d’una vaga evitable".

El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, està en permanent contacte amb els representants dels treballadors per estar al dia de l’evolució de la vaga per part dels convocants, ha assegurat.