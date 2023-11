Arrestat un conductor begut i sense carnet circulant fent esses per l'N-II a Llers

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut un conductor begut i sense carnet que van enxampar fent esses per la Nacional II al seu pas per Llers.

L'arrestat és un ciutadà francès de 30 anys i que no comptava amb antecedents policials. Està acusat de ser presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: un per no haver tingut mai permís de conduir i l'altre, per conducció sota la influència de les begudes alcohòliques. A més va quedar denunciat per tinença de drogues.

El succés es va produir aquest dissabte cap a dos quarts de tres de la matinada quan els Mossos de Trànsit de Figueres estaven patrullant per l'N-II i quan es trobaven a l'altura del quilòmetre 560 a Llers van veure un vehicle que anava circulant de forma erràtica, passant d'un carril a l'altre i fent esses.

Finalment els Mossos de Trànsit el van poder fer aturar i van veure com presentava símptomes evidents d'anar begut i a més, feia molta pudor d'alcohol. L'home es va mostrar poc col·laborador amb els policies i no es volia deixar identificar.

Finalment, els agents li van practicar la prova d'alcoholèmia i va donar 0,79 mg/litre per aire expirat. Això representa que triplicava la taxa màxima permesa que es troba en els 0,25 mg/litre. A banda, l'home va quedar detingut perquè els agents van comprovar que mai havia tingut permís de conduir.

A dins del vehicle els agents també es van trobar una sorpresa, l'home duia haixix, dues peces petites per consum propi. Per aquest motiu també el van denunciar administrativament per tinença de drogues.