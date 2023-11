Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que van robar en un cotxe a Portbou i que posteriorment, van efectuar una compra en un bar de la població. La víctima va rebre un missatge a l'app del banc alertant-lo de la compra i amb això es va adonar del robatori.

Els fets van succeir poc abans de la mitjanit del dia 18 de novembre, la víctima es trobava a Portbou quan va rebre un missatge en el seu telèfon mòbil per part de l’APP del seu banc avisant-lo d’una compra amb la seva targeta de crèdit.

Per aquest motiu va anar a fer comprovacions en el seu cotxe, ja que havia deixat a dins la cartera. El tenia estacionat al passatge de la Renfe de la població. La víctima va comprovar que li havien forçat el vehicle trencant el vidre del conductor.

En veure això, es va adreçar al bar on s’ha efectuat la compra i va avisar a la policia. Els Mossos de la comissaria de Figueres es van desplaçar a la zona i van trobar i detenir els dos presumptes autors. En l'escorcoll, els agents els van trobar la targeta de crèdit de la víctima però també estris utilitzats per cometre el robatori a interior de vehicle. A dins d'una motxilla hi portaven una escarpa, unes alicates i un tornavís.

La detenció es va produir quan faltaven 10 minuts per la una de la matinada i els arrestats són un home de 33 anys amb antecedents policials i un de 31 anys, que no comptava amb antecedents. Ambdós van quedar acusats de ser presumptes autors d’un robatori amb força interior vehicle i per estafa.

Els detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.