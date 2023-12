La Policia Local de Castelló d'Empúries ha incorporat un nou radar mòbil. Està previst que es comenci a utilitzar en les pròximes setmanes.

Els components del cos policial ja han acabat la formació per fer-ne ús. Aquest cinemòmetre permet mesurar la velocitat en temps real, sense trípode, i en doble carril o carrils de sentit contrari. La seva versatilitat permet que es pugui col·locar a qualsevol lloc, i que els agents de Policia Local no hagin d'estar manipulant-lo, el controlin des d'una tauleta tàctil a la qual van arribant les dades de forma automàtica per connexió wifi. A més, assegura el cos policial en un comunicat, "passarà pràcticament desapercebut" per als conductors.

La incorporació d'aquest radar mòbil reforçarà la vigilància en alguns punts problemàtics del municipi, on s'ha detectat que sovint es cometen infraccions que suposen un risc per la seguretat de conductors i vianants i sancionarà aquells vehicles que superin els límits de velocitat.

Cal recordar que en cas d'accident com més elevada és la velocitat dels vehicles, més alta és la violència de l'impacte.