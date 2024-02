L'Ajuntament de l'Escala s'adhereix a un manifest del Consorci del Ter perquè es considera "insostenible l'actual transvasament d'aigua del riu Ter cap a l'àrea metropolitana en detriment de les necessitats de la mateixa conca del riu".

El manifest reclama un replantejament del model actual, que es revoquin els plans de limitar encara més els cabals mínims circulants, que es garanteixi l'aigua al territori i que sigui des d'aquest que es prenguin les decisions sobre l'aigua del Ter i que es facin les inversions necessàries per compensar el deute històric pels danys soferts tots aquests anys i una millor gestió de l'aigua en tots els àmbits.

El ple ordinari del mes de febrer, celebrat aquest dilluns, va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de l'Escala al manifest perquè es garanteixi l'aigua del Ter al territori i es canviï l'actual model. Van sumar-s'hi tots els grups de l'oposició (ERC, Junts i Gent de l'Escala), excepte En Comú Podem que va posar de manifest que malgrat estar d'acord amb el que es planteja, "és un debat molt més ampli" que hauria de plantejar "els usos que fem respecte a les aigües":

L'alcalde, Josep Bofill, manifestava que s'estan eixugant les conques internes del Ter-Llobregat. Va remarcar que es podria anar molt més enllà, però que entenen que en una situació d'emergència com aquesta es posen les coses sobre la taula.

Greuge al territori

El manifest acaba exposant que "denunciem el greuge que durant anys s'ha produït al nostre país, un abús intolerable del Ter i d'una solidaritat de la seva gent menyspreada contínuament, així com la degradació del Medi Natural fins a arribar a extrems del tot inacceptables i que són susceptibles de reclamar les inversions i les compensacions necessàries per reparar els danys i perjudicis causats".

L'Escala s'abasteix de l'aqüífer del Baix Ter que va entrar en fase d'alerta el mes de setembre.

Mesures a la Jonquera

D'altra banda, l’Ajuntament de La Jonquera ha aprovat i posarà aviat en marxa el nou Pla Director d’Abastament d’Aigua del municipi, pensat per millorar el subministrament del poble i fer front a l’actual situació de sequera. La mesura, que té com a objectiu detectar les deficiències del sistema i dur a terme les actuacions necessàries per abordar-les amb un pla d’actuacions, té un cost de cinc milions d’euros. Per a la redacció del pla, l’Ajuntament ha comptat amb una subvenció de l’Agència Catalana de l'Aigua, que ha cobert el 75% de la despesa, i està previst sol·licitar noves ajudes per a les actuacions.

“Es tracta d’una eina fonamental i bàsica per detectar les necessitats actuals en l’àmbit del servei d’abastament d’aigua potable al municipi”, explica l’alcaldessa, Míriam Lanero, i afegeix: “estem convençuts que, a més, servirà per reduir el consum d’aquest recurs”.

Aquest pla estudiarà i analitzarà el funcionament de la xarxa pública municipal i preveurà actuacions per a millorar-ne el rendiment i la despesa energètica. A més, també preveu actuacions de millora i inversions de futur. La xarxa de subministrament de La Jonquera té una extensió total de 31,4 km.

Totes les actuacions es duran a terme de forma programada entre el període de 2024 fins al 2040.