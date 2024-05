Roses ultima amb Costes el projecte per construir un espigó submergit

L’Ajuntament de Roses està acabant de desencallar el projecte de construcció d’un espigó submergit davant el litoral que ha de servir per evitar l’efecte dels temporals sobre algunes platges. Després d’una recent reunió amb Costes s’han incorporat alguns canvis tècnics al projecte que ja està de nou en mans de l’Estat per tal de tirar-se endavant.

Representants del consistori es van reunir amb els responsables de Costes a Girona, explicava al darrer ple municipal regidor de Medi Ambient, Lluís Espada, a preguntes de Pere Gotanegra, regidor de Lliures.

Segons Espada «realment ens preocupa» que els grups del govern portaven al programa com a prioritat. En la reunió es va acordar fer uns canvis al projecte per temes tècnics. La documentació es va tornar a presentar i ara ja estan a l’espera que l’Estat tiri endavant el projecte.

L’espigó submergit ha d’evitar que els temporals afectin les platges i, per tant, no s’hagi de restablir la sorra.

La construcció de l’espigó submergit era una de les solucions que plantejava un estudi encarregat a la Universitat Politècnica de Barcelona el 2013. El problema que s’arrossega des de fa anys per l’efecte dels temporals afecta la platja de la Punta i la Nova.

En el cas de la primera, a basculació de les sorres de l’extrem sud està provocada per la dinàmica litoral generada pels vents de llevant i garbí. Això és el resultat de l’efecte de rotació de l’onatge que provoca l’espigó sud de la Riera Ginjolers i, de rebot, deixa la platja sense sorra. Pel que fa a la Nova, els efectes són provocats, sobretot, per la tramuntana i fan que la sorra acabi dipositada entre els dos espigons que ja hi ha a la riera Ginjolers. Refer les platges suposa cada any un cost important. Alguns entrebancs han anat ajornant el projecte al qual ha de donar llum verda l’Estat.

L’espigó estaria col·locat de forma paral·lela al front marítim, sortint de la meitat de l’actual espigó de la Riera Ginjolers i mirant cal al port marítim.

Això suposaria que es frenaria la intensitat de les onades en cas de temporal i s’evitaria el desplaçament de la sorra.

A l’espera de la solució definitiva, aquest mes de gener es va impulsar novament la reparació de la regressió de la sorra amb un projecte amb un pressupost de 113.968 euros.

Tal com es va explicar, en alguns punts la sorra ha desaparegut totalment, com en el tram de l’aparcament del passeig marítim. Amb les actuacions s’amplia l’espai per a banyistes i alhora s’evita que les onades saltin a l’aparcament.

Les dues platges afectades se situen al front marítim just davant del centre històric de Roses, un dels indrets més concorreguts durant la temporada turística.

L’Ajuntament de Roses també ha impulsat un projecte per naturalitzar aquest front marítim. Segons es va explicar, «apostem per desurbanitzar la zona, volem que la trama urbana no incideixi tant a la platja i que la gent pugui gaudir d’un espai natural».