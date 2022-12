La formació L’Estartit Som Tots-Tots per l’Empordà (L’EST-TXE) ha presentat una instància on demana conèixer el detall de l’estat dels comptes bancaris de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit. Aquesta acció del grup de l’oposició es produeix després que la formació hagi demanat a l’equip de govern, presidit per Francesc Ferrer, conèixer la situació econòmica de l’entitat després que diverses associacions populars encara estiguin pendents de rebre part de les subvencions municipals. El mateix grup va presentar una instància demanant que l’Ajuntament de Torroella fes una auditoria dels comptes de l’EMD, fet al qual es va negar Ferrer.

Tot plegat es produeix després que la setmana passada el vocal de l’equip de govern de l’EMD de l’Estartit, Ramon Frigola, presentés la seva dimissió per «pèrdua de confiança» amb el president, Francesc Ferrer, i perquè està «en contra de les maneres, l’actitud i les polítiques de l’últim any». Frigola va dimitir durant la Junta de Veïns de l’EMD de dimecres passat, que va acabar amb les entitats de l’Estartit demanant explicacions sobre el retard en el pagament de les subvencions d’aquest any. Precisament, Frigola va dir que aquest estava entre els motius de la seva decisió: «No es pot deixar les entitats sense cobrar fins a final d’any. És intolerable», va dir. Frigola també va afirmar que es van presentar «amb la il·lusió de governar l’Estartit d’una forma diferent, potenciant el contacte amb la gent i resolent els temes que preocupen els ciutadans» i que això «no ha passat». El vocal creu que per «dignitat» havia de plegar del govern abans de la votació dels pressupostos de l’EMD, uns comptes en els quals va assegurar que no havia participat. Les discrepàncies internes amb Ferrer van començar a principis d’any, quan el president de l’EMD va decidir iniciar la via dels contenciosos amb l’Ajuntament i «judicialitzar les relacions entre les dues administracions». Frigola i Ferrer formaven part de UPM -la mateixa formació que l’alcalde de Torroella, Jordi Colomí-, però Ferrer se’n va desvincular fa uns mesos arran del conflicte obert amb l’ajuntament que encara està judicialitzat. Pendents d’un informe L’oposició de l’EMD també està a l’expectativa de conèixer el resultat de l’informe que s’ha encarregat a Rovira i Virgili per conèixer l’estat de l’EMD, motiu pel qual també han demanat que es faci públic el contingut del mateix.