LA CHRISTMAS RACE TORNA ALS ORIGENS

La 46ª edició de la regata internacional Christmas Race es va completar el passat 22 de desembre en aigües de la badia de Palamós amb prop de 300 embarcacions de 13 països i prou vent de garbí per completar una Christmas renovada i amb les idees ben clares.

En l’edició d’enguany l’organització ha demostrat la clara voluntat de continuar potenciant les classes juvenils. Una evolució lògica si tenim en compte la dificultat per mantenir la reputació de la prova dins un calendari competitiu de regates internacional cada vegada més tancat i elitista.

L’aposta per la pedrera no ha de venir de nou, ans el contrari. Si miren uns anys enrera descobrim que els orígens de la regata venen de Miquel Company, un president visionari de la Federación Española de Vela que va tenir la idea de fundar i promoure la Escuela Nacional de Vela a la zona de la Catifa de Palamós aprofitant les bones condicions de vent.

Una colla de nois d’arreu de l’estat, aleshores encara desconeguts, es prepararen amb el mestratge del jove campió belga, Paul Maes, a qui, Company, havia fitxat com a director tècnic de la Federació a principis dels 70 i que encara avui resideix a les comarques gironines.

A la seu de l’escola nacional de vela es formarien la majoria dels esportistes olímpics que posteriorment varen aconseguir grans èxits internacionals com Toño Gorostegui, Joaquim Blanco o els germans Doreste. Però, sobretot, el santanderí, Jane Abascal que el 29 de juliol de 1980, va guanyar amb Miquel Noguer l’or en la classe Flying Dutchaman en els Jocs Olímpics de Moscou. Era la primera medalla absoluta per Espanya després de 62 anys i lògicament va tenir una gran repercussió mediàtica.

I tot plegat havia començat com un mena d’entrenament a la badia de Palamós pels vols de Nadal de 1967. L’entrenador José Ma. Benavides, se li va acudir organitzar una competició amb els regatistes estrangers que hi feien estada aprofitant les bones perspectives de vent d’aquelles dates en aigües catalanes.

La Christmas, es va convertir en poc temps en una regata esportiva de nivell mundial però, també, en un esdeveniment, social, turístic i ciutadà propiciat per l’entusiasme dels regatistes i organitzadors.

La participació dels millors esportistes dels cinc continents i, en diverses edicions, la presència de l'actual rei Felip V i la seva germana, la infanta Cristina, van ajudar a incrementar la fama de la prova afavorint l’afirmació de «Palamós, paradís de la vela».

És evident que la prova va passar de ser una magnífica competició esportiva a una excel·lent activitat turística d’una repercussió econòmica important per tota la zona de la Costa Brava centre.

Emmirallant-se amb l’empenta dels pioners, el Club Nàutic Costa Brava i el Club de Vela Palamós, amb l’actual director de la competició, Carles Palomares, al capdavant, han retornat a la Christmas a la seva idea originaria, una competició adreçada als més joves plens de noves il·lusions per d’aconseguir resultats importants.

Com a reclam esportiu i turístic amb una gran projecció internacional que prestigia el nostre territori, la prova demana, com sempre, el suport de les institucions per encarar el futur amb tranquil·litat i optimisme. Esperem que ben aviat celebri el 50 aniversari amb la millor salut organitzativa, tornant a celebrar medalles olímpiques i homenatjant a un dels gran veladors de la Prova, l’ex-vicepresident de les dues entitats, Xavier Ribera.