L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha expulsat al regidor Norbert Botella del plenari municipal d'aquest dijous al vespre. Botella havia estat membre del govern local fins aquest estiu, quan l'alcalde el va fer fora. Jordi Soler ha justificat aquesta acció després d'haver-lo cridat a l'ordre en tres ocasions per "intervencions irrespectuoses". Per la seva banda, el regidor retreu que haguessin vulnerat el seu dret a votar en un punt de l'ordre del dia i que el fessin fora uns agents de la Policia Local "a empentes". Pel regidor, aquesta acció és conseqüència de la "deriva autoritària" del govern local, que s'ha accentuat en els últims mesos.

El ple municipal de Calonge d'aquest dijous ha acabat amb un regidor menys després que l'alcalde fes fora Norbert Botella. Jordi Soler ha detallat que havia cridat a l'ordre fins a tres ocasions al regidor, i emparant-se amb les directrius del Reglament Orgànic Municipal (ROM) va fer fora el regidor del plenari. Soler assegura que Norbert havia estat fent intervencions irrespectuoses i parlava quan no tenia el dret a paraula.

Per aquest motiu, va demanar a la Policia Local que el fes fora de la sala de sessions. L'alcalde ha assegurat que va prendre aquesta decisió "molt a disgust" i critica l'actitud del regidor, "absolutament irreverent". Soler creu que les intervencions de Botella no s'adiuen amb "la bona actitud" que sempre han mantingut els regidors durant el plenari.

Per la seva banda, el regidor expulsat ha donat el seu punt de vista en un comunicat aquest divendres. Norbert Botella, que fins aquest juliol havia format part del govern local, va ser expulsat després que no li donessin dret a intervenir per justificar un vot en un punt de l'ordre del dia. El regidor critica que aquesta no és la primera vegada que el govern local (format per Junts, PSC i PP) cometi una "il·legalitat" en una sessió plenària.

Botella ha recordat que el mes de gener es va repetir una votació després que en la primera volta no hi hagués la majoria absoluta. Segons detalla en el comunicat, una regidora va canviar el seu vot després que des del govern local l'avisessin.

Sobre la seva expulsió, el regidor assegura que volia "denunciar aquesta il·legalitat" en el plenari del febrer perquè "no es pot votar dues vegades un punt de l'ordre del dia". I quan va intentar justificar el seu vot contrari a l'aprovació de l'acta del ple anterior, no li van concedir la paraula.

A través de la retransmissió del plenari es veu com es manté l'ordre del dia fins que finalment Botella retreu a l'alcalde que doni la paraula a un regidor per justificar el seu vot, però a ell li hagués negat en l'aprovació de l'acta. Després d'una picabaralla entre els dos polítics, Soler l'expulsa del plenari i convoca un recés de cinc minuts. En la represa de la retransmissió, Botella ja no apareix a la cadira i el ple segueix el seu transcurs.