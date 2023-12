Sant Feliu de Guíxols porta a aprovació del ple un pressupost per al 2024 que frega els 40 milions d'euros. L'equip de govern preveu licitar i executar al llarg de l'any vinent inversions per valor de 7 milions (sumant els recursos propis amb el finançament a través de subvencions concedides per altres administracions i pels fons europeus Next Generation). Segons informen en un comunicat, entre les inversions més destacades hi ha la reconversió de l'antic hospital municipal en un nou edifici administratiu, la gestió de rieres per fer front al canvi climàtic, el canvi en el model de residus després de tancament de Solius o continuar materialitzant la joia de la corona, el futur Museu Carmen Thyssen.

El pressupost per al 2024 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és de 39.223.270 euros, i supera els 40 afegint-hi els dos organismes autònoms (els 713.302 de l'Escola de Música i 115.236 de l'Emissora Municipal de ràdio). En total, la xifra puja fins als 40.051.808 euros, un 18,5% més que el de l'any en curs que es va situar en 33.792.367 euros.

Al capítol d'inversions, l'equip de govern preveu poder licitar i executar projectes per valor de 7 milions. Aquesta xifra sorgeix de la suma dels diners propis del consistori previstos per a inversions (859.000 euros al pressupost del 2024 i 1,8 milions d'euros provinents d'un préstec que s'ha concertat aquest 2023 en previsió de les necessitats de l'any vinent) i, també, els diners ja concedits a través de subvencions del fons Next Generation per a projectes de sostenibilitat turística (2.645.000 euros) o de les aportacions compromeses de Govern, Estat i Diputació de Girona per al futur Museu Carmen Thyssen (1,6 milions d'euros).

De fet, culminar projectes que ja han començat a caminar, com el Museu Thyssen o la remodelació de l'antic hospital, està entre les prioritats del govern. "El projecte cultural del Monestir és el que permet que la ciutat faci el salt qualitatiu que necessita i afegir la cultura com a motor de desenvolupament econòmic", remarca l'equip de govern en relació al nou museu, remarcant que les inversions haurien de començar durant l'any vinent per complir amb les subvencions rebudes i amb els Next Generation.

En el cas de la remodelació de l'antic hospital, la previsió és executar l'aportació d'1,048 milions d'euros per convertir-lo en un nou edifici administratiu. L'equipament també té un subvenció europea de 748.611,58 euros i un PUOSC de 126.721,72.

Rieres i canvi climàtic

Durant aquest 2024 també preveuen fer la segona fase del cobriment de la riera del Monestir, amb una inversió de 441.229,16 euros (preveuen que surti a licitació els primers mesos de l'any) i treballar per cobrir i urbanitzar la riera de Sant Pol. Aquesta darrera proposta no preveuen poder-la materialitzar l'any vinent tot i que sí que esperen rebre l'aprovació per part de l'ACA. El consistori subratlla que la gestió de les rieres és una necessitat per preveure les conseqüències del canvi climàtic en períodes de fortes avingudes d'aigua. Per aquest motiu també treballen un projecte per crear una bassa de laminació a l'inici de la riera del Monestir.

Una altra part de les inversions van a actuacions de millora dels aparcaments de la Corxera i de la carretera de Tossa. A més, i per vetllar per la integració de persones en situació de vulnerabilitat, proposen un canvi en la gestió dels pàrquings, que fins ara depenia d'una empresa externa. Aquest 2024 la gestió passa a una empresa especial de treball on el 70% dels seus empleats seran persones amb necessitats especials de Sant Feliu. En aquest moment, el contracte per la gestió del aparcament i zona blava es troba en licitació i té un valor estimat de 2.774.057,57 euros pels pròxims 4 anys.

El tancament de l'abocador de Solius també incideix en els comptes municipals pel sobrecost d'haver de portar les deixalles a altres plantes. L'Ajuntament preveu 3.198.660 euros en la recollida i transport de residus i 2.227,478 euros en la neteja de la ciutat. En paral·lel, volen impulsar campanyes de conscienciació per fomentar un canvi d'hàbits per millorar els processos de reciclatge.

En matèria d'habitatge, el govern municipal espera arribar a acords durant els primer mesos de l'any per comprar solars on construir-hi habitatge públic a través de la col·laboració publicoprivada.

En l'apartat de despeses, el capítol de personal representa un 38,53% (13.679.629 euros) de la despesa consolidada de l'exercici i preveuen un increment del 2,5% de les retribucions dels empleats públics per a l'exercici del 2024.

A més, augmenten les aportacions a les residències de gent gran en més de 300.000 euros fins a arribar a més de 900.000 euros d'aportació municipal. Fixen, a més, un fons de contingència de 600.000 euros per "mantenir la prudència" sobre la previsió d'ingressos.