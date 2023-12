Palafrugell prohibeix la circulació de bicis i patinets al centre de la vila

L’Ajuntament de Palafrugell prohibeix, des d’aquesta setmana, l’accés de pas de patinets elèctrics i bicicletes al centre de la vila. Segons l'Ajuntament, d’aquesta manera, la circulació d’aquests mitjans de transport queda restringida dins la zona comercial, la qual es destina a la millora de l’espai on els vianants en tenen la màxima prioritat. Aquesta actuació arriba després de les múltiples denúncies veïnals degut a la dificultat de convivència entre aquest tipus de vehicle i el pas de les persones, sobretot perquè es tracta d’uns carrers on hi ha plataforma única per fer-los més amables al trànsit de la gent. A partir d’ara, en aquests espais concrets del municipi qui utilitzi patinets elèctrics o bicicletes haurà de baixar i anar a peu per adaptar-se a aquesta nova limitació que s’aplica ara.

La neteja i l’aparcament, el que més preocupa als empresaris de Palafrugell L’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, recorda que cal millorar la convivència en els espais compartits: "Caldria que estiguessin assegurats i en condicions de ser responsables civils de les possibles lesions i danys que puguin provocar". Fernández espera que la mesura sigui eficaç i es compleixi al llarg d’aquest darrers dies de l’any, on la zona comercial s’omple de gent que passeja i accedeix al comerç local. Finalment, també convida a tots els usuaris de patinets elèctrics a ser el màxim de cívics i fer un ús responsable d’aquest tipus de vehicles. L'Ajuntament assegura que ha actuat amb l’objectiu d’evitar el màxim nombre d’accidents i de problemàtiques entre aquest tipus de transport personal i les persones que circulen caminant i, al mateix temps, per compaginar la circulació de patinets elèctrics pel centre de la vila sense molestar ni crear problemàtiques de trànsit i circulació. Aquesta mateixa setmana, també s’ha instal·lat una sèrie de cartells indicatius i informatius que mostren que el centre comercial de la vila, és a dir, els carrers més propers a plaça Nova, tenen limitat el pas de Vehicles de Mobilitat Personal (patinets elèctrics) i bicicletes.