Més de 200 persones condemnen el crim de Bellcaire d'Empordà: "Cal erradicar el patriarcat"

Més de 200 persones s’han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça Comptes d’Empúries de Bellcaire d’Empordà, al Baix Empordà, per condemnar el crim que s’ha viscut al municipi i lluitar en contra de la violència vicària. Abans del minut de silenci, l’alcalde ha llegit un manifest de rebuig a “tot tipus de violència” i agrair totes les mostres de suport que han rebut al llarg de la jornada. En la concentració hi ha assistit la consellera de Feminismes, Tània Verge, qui ha apuntat que per acabar amb les violències masclistes cal “erradicar el patriarcat”. Verge ha recordat que les institucions destinen “més recursos que mai” en la prevenció d’aquest tipus de violències però cal la implicació de la societat.

Quan sonaven les set de la tarda d’aquest dimecres s’obrirà la porta de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà. De dins hi sortien diversos regidors, l’alcalde, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i altres membres de la delegació del Govern a Girona. Tots ells baixaven fins a la plaça dels Comptes d’Empúries visiblement compungits pel crim que havia succeït aquesta mateixa matinada.

Els esperaven més de 200 persones que acudien a la concentració de condemna pel crim i de rebuig a la violència vicària. L’alcalde ha llegit un manifest en què ha condemnat els fets i ha rebutjat qualsevol tipus de violència al municipi.

A més, ha anunciat que han activat tots els serveis de suport per a la víctima i ha enviat el seu escalf als familiars. De la mateixa manera, ha agraït totes les mostres de suport que han arribat de diverses bandes. L’alcalde, visiblement emocionat, ha anunciat tres dies de dol oficial i ha donat pas a un minut de silenci commemoratiu.

Després d’aquests 60 segons de record per al nen que ha mort aquest dimecres i la mare, que segueix ingressada al Trueta després de ser apunyalada, el poble s’ha fos en aplaudiments de suport a les dues víctimes.

Troben un nen assassinat i la mare apunyalada en un pis de Bellcaire /

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha lamentat que aquest sigui un nou cas de violència masclista i especialment condemna que es tracti d’un crim de violència vicària. De fet, la consellera ha assegurat que aquesta és la “violència més crua que un agressor exerceix envers la mare per causar el màxim dolor possible”. Per això ha afirmat que “cap agressor pot ser mai un bon pare”.

Sobre la lluita contra la violència masclista, la consellera ha reiterat que el Govern hi destina “més recursos que mai” per prevenir-la en un moment en què la coordinació entre administracions és màxima. Per això ha apuntat a la gent a l’hora d’acabar amb aquest tipus de violència.

Per aconseguir-ho, Verge creu que cal “erradicar el patriarcat” i això implica que tothom “tingui un rol actiu” en aquesta lluita. Per altra banda, la consellera ha animat a qualsevol víctima o familiar de violència masclista que utilitzi el telèfon de suport a les víctimes, 900 900 120.