A judici un fill acusat de calar foc al pis per fer mal als seus pares a Calonge

L'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat de calar foc al seu pis de Sant Antoni de Calonge i de posar en risc els seus pares, que estaven al pis de dalt. Els fets van tenir lloc el 15 de maig de 2022 a un habitatge situat al passatge de la Indústria del municipi.

L'acusat vivia al primer pis i els seus pares, propietaris de l'immoble, vivien al segon. Segons han explicat la germana i el pare, per sortir de la casa s'havia de passar per una escala que comunicava ambdues plantes. Tenien una mala relació, i el processat havia amenaçat "molts cops" als seus pares de fer-los mal si no aconseguia el que volia, que eren diners. "Extorsionava la meva dona quan necessitava diners, sempre feia el mateix", ha dit l'home. La germana ha manifestat que els seus pares estaven "atemorits".

Aquell dia hi havia hagut un incident entre el processat i el seu pare. Cap a la una del migdia l'home va anar al pis dels seus pares, va demanar-los diners i va agafar pel coll el seu pare, segons ha manifestat la víctima. Va ser després de la insistència de la seva dona que l'acusat va alliberar-lo.

Després de l'agressió, l'home va anar als Mossos d'Esquadra a denunciar els fets, i va demanar protecció policial per tornar a casa. Dues patrulles van acompanyar-lo per tal de parlar amb la dona i l'acusat. Un cop allí, dos agents van picar la porta del pis del processat, però no responia. Mentrestant, dos agents més van pujar amb la víctima per prestar declaració a la dona, que estava al llit i no s'havia pogut desplaçar a la comissaria per problemes de mobilitat. Durant aquest impàs, els agents van començar a sentir olor de fum, i des de fora un va veure flames al pis de l'acusat. Aquest va sortir al cap d'uns segons de casa seva amb una motxilla i va expressar que "ja us espavilareu, jo me'n vaig", tal com han relatat els agents que van presenciar els fets.

El matrimoni va poder sortir de la casa acompanyats dels agents, i no van patir danys.

No volia fer mal

El processat ha admès que va encendre uns cobrellits i una cortina amb un encenedor, perquè va veure la presència dels Mossos d'Esquadra i es va sentir "molt atacat" perquè ell no havia fet res. Segons ha dit, el seu pare li té una "mania persecutòria" i des de fa molts anys tenen una relació molt deteriorada. Amb tot, ha negat que el seu objectiu fos fer mal als seus pares.

La fiscalia li demana 7 anys de presó per un delicte d'incendi amb risc per a la vida i una multa de 90 euros per un delicte lleu de lesions. La defensa admet el delicte de lesions lleus i un delicte de danys per incendi pels quals sol·licita sis mesos de presó. També sol·licita les atenuants de trastorn mental i de confessió.

El processat ha estat en presó provisional fins a la celebració del judici.