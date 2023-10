No es pot demanar menys, ¿oi? És per això que ‘Buena Huella’, una guia il·lustrada que presentarem ben aviat, ens sembla un projecte que a través dels dibuixos de Javier Royo i de conceptes de sostenibilitat molt intuïtius ens ajudarà a il·lustrar un món millor, el món que volem.

En la darrera dècada, aspectes com la mobilitat sostenible, el desenvolupament de noves energies renovables i les petites accions quotidianes que realitza cada individu, s'han tornat fonamentals per frenar la contaminació atmosfèrica i sumar en aquesta important lluita contra el canvi climàtic. Perquè, ¿t'imagines caminar per un jardí pansit i desolat, on a la vida li costa obrir-se camí? Així podria ser la nostra naturalesa d’aquí a uns quants anys, però som a temps de revertir la situació.

El valor dels gestos diaris

Sona el despertador amb el darrer ‘hit’ de l'estiu i anem directes als 10 minuts de dutxa necessaris per espavilar-nos. Pel camí encenem la cafetera, la torradora i la tele. On. On. On. Mentre esmorzem, responem els correus electrònics més urgents i aprofitem per veure (i reenviar) un parell de vídeos que ens han arribat per WhatsApp. Estrenem els texans de la nova temporada (una ganga, amb uns pocs usos s'amortitzen!) i ja estem a punt per començar la jornada. Pot ser la rutina de qualsevol dia. Però, ¿t'has parat a reflexionar sobre aquests gestos quotidians que fem sense adonar-nos-en? I és que, abans de sortir de casa, ja hem deixat petjada, contribuint a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.

Per això, cal ser conscients de la quantitat d'emissions que s'alliberen a l'atmosfera com a conseqüència de qualsevol activitat. No parlem només de la responsabilitat de les grans indústries o organitzacions, sinó també de la petjada de carboni personal que deixa cadascuna de les nostres rutines diàries.

I aquesta és la raó per la qual Naturgy ens presentarà els propers dies una nova guia, ‘Buena Huella’, on convida a prendre consciència sobre la petjada de carboni personal. Un llibre que sorprendrà per la seva forma amena de compartir consells valuosos, que tots podem aplicar per reduir les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera.

Però, què és 'Buena Huella'?

Us ho oferirem ben aviat però avancem que es tracta d'un projecte elaborat per Prensa Ibérica en col·laboració amb Naturgy que té com a objectiu donar resposta, de manera atractiva i senzilla, a la pregunta de '¿Què puc fer jo?', i contribuir així a l’ambiciós fi de salvar el món a base de petits gestos.

El projecte es materialitzarà en una guia il·lustrada per l'artista Javi Royo, amb tips pràctics a tots els nivells, que està concebuda per convertir-se en un manual de capçalera per portar-nos de la mà cap a un canvi d'hàbits que redundi en un planeta més saludable.

Una guia que, juntament amb els continguts addicionals que la complementaran, serà totalment sostenible. La publicació ha tingut molt present la petjada de carboni generada en cada fase del procés per reduir-la el màxim possible.

Aquesta acció s'emmarca dins del projecte #BuenaHuella, la intenció del qual és mesurar, reduir i neutralitzar la petjada de carboni en tots els continguts de marca i campanyes publicitàries.

El projecte #BuenaHuella és una acció liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un sol projecte de sostenibilitat. La clau d'aquesta iniciativa rau en la sostenibilitat total, ja que s'han aplicat mesures per reduir les emissions de CO2 durant el procés de creació del contingut i, a més, s'han neutralitzat les emissions generades mitjançant el projecte de reforestació 'Bosque Fundación Naturgy'. S'ha treballat en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de tots els continguts, seguint el mateix eix temàtic orientat a explicar al públic com reduir la petjada de carboni. Aquest projecte forma part de l’estratègia del grup Naturgy per continuar desenvolupant accions que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.

Descobreix aquí el projecte Buena Huella.

El planeta demana auxili

Seria trist no poder gaudir nosaltres i les nostres futures generacions de paisatges tan bonics com els que tenim, amb boscos i muntanyes plens de natura i de vida. Ja has vist que hi ha països que estan experimentant les conseqüències del canvi climàtic de manera desastrosa, veient com els seus paisatges canvien i es tornen més àrids. Ens passa també a Espanya, però els més afectats són, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i el Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC):

- Austràlia, amb llargs períodes de sequera i d'incendis forestals.

- Sud-àfrica, que ha patit una disminució de les precipitacions, i que per les sequeres està perdent els seus cultius i recursos hidrològics.

- Països de l'Orient Mitjà i el nord de l'Àfrica com el Marroc, Tunísia, Algèria, Egipte o Jordània també han estat afectats profundament pel canvi climàtic i la desertificació.

- I finalment, Espanya. Sí, com ho sents. El nostre país ha patit canvis importants, sobretot en l'orografia andalusa i a Múrcia. Però això és una cosa que es podria estendre fàcilment a altres regions.

Accions per canviar el rumb

La contaminació de l'aire ha esdevingut un dels problemes més greus que afecta la salut mediambiental del planeta. Per abordar aquesta situació que ens està afectant profundament, hi ha diverses maneres de cooperar, tant des de les empreses com des de cada individu. Si et planteges maneres de contribuir, te’n suggerim algunes:

- Fes servir el transport públic. Perquè a més de tenir la possibilitat d'aprofitar el temps durant el desplaçament i de no haver de gastar en combustible, estàs respectant el medi ambient i aturant-ne el deteriorament. També pots utilitzar el mitjà de transport més sostenible, la bicicleta. ¿Recordes que net que es veia el cel després dels 99 dies que vam estar confinats en pandèmia? L'atmosfera havia estat depurada. Així és com es veuria el firmament si tots anéssim en bicicleta.

- Aposta i promou les energies renovables. Hi ha empreses, com Naturgy, que impulsen nous combustibles, com el biometà, que s'obté de la descomposició de residus orgànics. Així, el 2021, la companyia va engegar a Barcelona la primera instal·lació que injecta gas renovable procedent d'un abocador a la xarxa de distribució de gas espanyola. Com a pionera al país, pel que fa a producció de biometà, Naturgy compta actualment amb dues de les plantes espanyoles de generació d'aquest combustible net.

- Si properament tens pensat comprar-te un vehicle, els cotxes elèctrics són una bona alternativa, no només perquè no contaminen sinó per l'estalvi substancial en combustible. I el següent possiblement no ho sabies, però si tens un cotxe elèctric, pots comptar amb una reducció en l'impost municipal de circulació en ciutats com Madrid, Barcelona, València o Saragossa, entre d'altres.

- Consumeix productes de proximitat. Un dels principals avantatges de les compres de proximitat és la seva contribució en la reducció de la petjada de carboni. En comprar localment, s'eliminen o es redueixen els llargs trajectes de transport que els productes solen fer des del lloc d'origen fins a arribar al consumidor final. Això implica una disminució significativa en les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i, per tant, una menor contribució al canvi climàtic. A més, les compres de proximitat fomenten la utilització de recursos locals. Els productes solen ser cultivats o fabricats a la mateixa regió on es comercialitzen, cosa que implica una menor dependència menor de la importació de béns de consum. Un altre aspecte important que cal considerar és l'embalatge dels productes. En comprar localment, és més probable que els productes siguin venuts sense embolcalls innecessaris o envasats de manera més sostenible. Això redueix la quantitat de residus generats i contribueix a promoure un estil de vida més respectuós amb el medi ambient.

- Redueix reciclant. Reduir la petjada de carboni a través del reciclatge ofereix una sèrie de beneficis significatius. En primer lloc, al reciclar contribuïm directament a la conservació dels recursos naturals, com l'energia i l'aigua, ja que la producció de materials reciclats sol ser menys intensiva en aquests recursos que la producció de materials verges. Des d'un punt de vista econòmic, reciclar pot generar llocs de treball locals i reduir els costos associats amb la gestió de residus. Finalment, però no menys important, a l’adoptar pràctiques de reciclatge, estem contribuint activament en la lluita contra el canvi climàtic al reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

De fet, encara no és tard per frenar aquesta situació. Però no n'hi ha prou de pensar-ho, és el moment d'actuar.