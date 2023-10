La celebració d'aquest dia tan especial té com a objectiu principal crear consciència sobre el paper dels animals en les nostres vides i en el nostre ecosistema. També busca recordar a la societat que tots els éssers vius tenen drets i que és la nostra responsabilitat com a éssers humans protegir-los i cuidar-los. Al llarg dels anys, la relació entre els humans i els animals ha estat complexa. D'una banda, n'hem depès per a la nostra alimentació, transport i companyia, però, per altra banda, moltes vegades els hem explotat, maltractat o deixat en perill d'extinció a causa de les nostres activitats.

En el context contemporani, la industrialització i la urbanització han portat a la pèrdua d'hàbitats i a la contaminació del medi ambient, cosa que ha tingut un impacte directe en la supervivència de nombroses espècies. A més, la caça i la pesca desmesurada, el tràfic d'espècies i la crueltat cap als animals en alguns sectors industrials són problemàtiques urgents que requereixen atenció i acció. Per això, aquest dia també és una crida a reflexionar sobre les nostres accions i les seves conseqüències. És un moment per educar i sensibilitzar les persones sobre la importància dels animals en la biodiversitat, l'equilibri de l'ecosistema i la salut del planeta.

Hi ha dotzenes d'accions que cadascú de nosaltres podem fer perquè aquest món sigui més divers i més amigable amb tots els que hi vivim, inclosos els nostres amics. No es tracta només d'alimentar els nostres gats i gossos amb bons pinsos sinó aconseguir que l'ecosistema estigui en equilibri. Moltes de les accions estan en mans del govern i de grans companyies i, per això, alguns dels exemples que recollim aquest dia, ens han de servir com a inspiració de projectes que són sostenibles.

Quan la protecció de la natura està present en tota la cadena de valor

Tot i que la preservació de la biodiversitat és una tasca global, també ho és de companyies com Naturgy per a les quals l'impuls de la restauració del capital natural i la biodiversitat està vinculada a la lluita contra el canvi climàtic. Iniciatives alineades amb la prevenció, la reducció i la compensació dels impactes, per avançar en el seu compromís de no pèrdua neta de biodiversitat i la potenciació del valor dels entorns naturals. En aquest sentit, només el 2022, la companyia energètica va desenvolupar 345 iniciatives de biodiversitat, així com actuacions de restauració ambiental en 50 hectàrees, de les quals més del 30% corresponen a espais, hàbitats o espècies protegides.

La companyia gestiona la biodiversitat amb un enfocament preventiu, considerant la protecció de la naturalesa en el disseny de les noves instal·lacions per protegir les espècies amenaçades a Espanya.

Per això, per exemple, als parcs eòlics s'han implementat mesures per evitar les col·lisions d'aus, com el pintat de pales o les aplicacions per a parades en temps real d'aerogeneradors davant de perill de col·lisió. Així mateix, es duu a terme la retirada sistemàtica de carronya (restes de cadàvers de bestiar, etc.), per evitar col·lisions de certs rapinyaires com el voltor, que són atrets per alimentar-se amb aquestes restes.

Naturgy també tracta de minimitzar el risc d'electrocució instal·lant salvaocells i realitza la detecció mitjançant processament d'imatges mitjançant intel·ligència artificial de nius o aus a les línies elèctriques.

Hem de comprendre quin és el nostre lloc a la Terra, ja que el nostre benestar està connectat al benestar de tots els animals i el medi ambient

Altres actuacions que afavoreixen les espècies amenaçades són la participació en la reintroducció de diverses espècies en perill d'extinció als parcs naturals protegits de l'Alt Tajo i Regió muntanyenca de Conca, la reintroducció del xoriguer petit a Guadalajara, així com altres accions que milloren l'hàbitat del gall fer al Parc Natural del Lago de Sanabria, en col·laboració amb l'Administració i entitats especialitzades.

També es produeixen captures periòdiques d'espècies aquàtiques, com ara salmons, aloses, anguiles i làmprees en centrals hidroelèctriques per evitar l'efecte barrera produït per la presa i contribuir a la repoblació de rius en col·laboració amb l'Administració.

Abundant en la política de prevenció, Naturgy ha adaptat els passos d'animals i s'han abordat millores de la tanca cinegètica en infraestructures hidroelèctriques per reduir els impactes negatius sobre la fauna. I tot això amb l'ajut de centres i entitats de recuperació de fauna silvestre, com ara la Fundació per a la Recerca en Etologia i Biodiversitat (FIEB) o el Grup de Rehabilitació de la Fauna Autòctona i el seu Hàbitat (GREFA).

També organitzacions, grups activistes, escoles i comunitats arreu del món fan activitats, esdeveniments i campanyes en aquest dia per promoure la protecció animal. Aquestes accions poden incloure adopcions massives d’animals, xerrades educatives, campanyes de conscienciació sobre maltractament animal, reforestacions, neteges d’hàbitats i molt més. El Dia Internacional dels Animals és una oportunitat per a tothom de reavaluar la nostra relació amb la biodiversitat i el capital natural. Cada petit acte, des d'adoptar un animal en lloc de comprar-lo, fins a reduir el consum de productes d'origen animal o simplement educar-se sobre la biodiversitat local, pot fer una gran diferència.