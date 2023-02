Entre el 16 i el 20 de febrer, Roses viurà una nova edició de la seva multitudinària festa de Carnaval. Amb 3.784 persones ja inscrites, es preveu superar la participació dels 4.000 "passants" durant les desfilades -comptant els grups que assisteixen cada any sense haver realitzat la inscripció prèvia- que, units als milers de persones que cada any s'apleguen per gaudir de l'espectacle, ompliran Roses de color i animació.

Dijous 16 de febrer A les 22 h, des de la plaça de Catalunya fins la plaça de Frederic Rahola - Cercavila de benvinguda de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, a càrrec de la banda de percussió d’Ociart. A les 22.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola - Arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, ball amb el grup de versions l’Orquestra Mitjanit i el Dijous Kuit amb la Joventut Rosinka. Divendres 17 de febrer A les 21 h, al llarg de l'avinguda de Rhode - Passada de nit. A les 23.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola - Ball amb els grups de versions la Bruixa Express i Pelukass. A les 23.30 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports - Discomòbil amb DJ Lia Jensen + Mon DJ + DJ Dulo. Dissabte 18 de febrer A les 16 h, al llarg de l’avinguda de Rhode - Passada de tarda. Tot seguit, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola - Discomòbil infantil amb Gres-k Planet. A les 22 h, a la SUF - Ball de Carnaval amb el Duet Genion’s. A les 23 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports - Discomòbil amb DJ Office + Ruben Rider + DJ Dulo. A les 00 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola - Concert amb el grup de versions Los 80 Principales i DJ Gres-k Planet. Diumenge 19 de febrer A les 12 h, al llarg de l'avinguda de Rhode - Passada de migdia. A les 18 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola - Concert amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. A les 19.15 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola - Proclamació del Rei i la Reina de la Gent Gran del Carnaval 2024. Tot seguit, ball amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. A les 20 h, a la plaça de sant Pere - Proclamació del Rei i la Reina del Carnaval 2024 i del Rei i la Reina infantil del Carnaval 2024. Tot seguit, proclamació dels guanyadors del concurs de colles de Carnaval. A les 22 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports Discomòbil amb DJ Lia Jensen + DJ Office + Adrià Giner DJ. Dilluns 20 de febrer A les 13 h, al Pavelló Municipal d’Esports - Arrossada popular (cal portar plat, got i coberts). A les 18.30 h, des de la plaça de Catalunya fins a la Perola - Seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, enterrament de la sardina i espectacle pirotècnic. Quines són les disfresses més buscades per aquest Carnaval? Si encara dubtes, te'n proposem un recull