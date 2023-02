Tossa de Mar ha fet públic un extens programa d'actes per celebrar el Carnestoltes, que arrenca el divendres 10 de febrer i que recupera un acte emblemàtic: serà el primer cap de setmana de març, dies 3 i 4, que tindrà lloc la ja popular “Ressaca del Carnaval”. Enguany, a més, Tossa s’organitza per desè any la campanya gastronòmica de “La Cuina del Bacallà”, que es portarà a terme de l’1 de març al 10 d’abril; i que l’Ajuntament vol recuperar l’edició d’estiu de la Rua de Carnaval.

Divendres 10 de febrer A Tossa, els actes comencen divendres 10 de febrer a les 17:00h. al Casal de Joves amb un taller de maquillatge de carnaval a càrrec de la colla Els Guapus. Dijous 16 de febrer Continuaran ja dijous 16 de febrer a les 16:00h. a l’Espai Francesc Colomer amb el tradicional concurs de truites. Divendres 17 de febrer L’endemà divendres, a partir de les 15:00h, es celebrarà la rua infantil per diversos carrers de la població que organitza l’escola municipal. Dissabte 18 de febrer El dissabte 18 de febrer, durant tot el dia, concurs de disfresses al lloc de treball. A les 11:00h. des de Can Paset es farà el pregó de Carnestoltes i, seguidament, la XXIII rua en record a en “Xoxa”, el primer guanyador que hi va haver de la cursa. I al vespre, a partir de les 19:00h. des de la Plaça de la Concòrdia (Biblioteca) i fins a la plaça de l’església, es celebrarà la 2a rua nocturna de Carnaval, rua oberta a tothom que hi vulgui participar i a tothom que la vulgui seguir. Diumenge 19 de febrer Per tancar la setmana, el diumenge 19 de febrer, a partir de les 11:30h, festa infantil de disfresses a la Platja Gran. Dimecres 22 de febrer Ja el dimecres 22 de febrer, a les 11:00h. a l’Església Parroquial, es farà la missa de dimecres de cendra, i a partir de les 16:30h. es portarà a terme l’enterrament de la sardina sortint de l’Avinguda Catalunya fins a la Plaça de la Concòrdia, on a les 18:00h. hi haurà l’entrega de premis del carnaval amb xocolatada per a tothom. Divendres 3 de març Així, el divendres 3 a partir de les 20:00h es farà el sopar de Carnaval al pavelló d’esports amb totes les colles participants a la rua i totes les persones que ho desitgin. Dissabte 4 de març I el dissabte 4, a partir de les 16:30h, tindrà lloc la Gran Rua de la Ressaca del Carnaval, amb sorpreses durant el recorregut habitual per Avinguda Ferran Agulló i Avinguda Catalunya i que acabarà amb el concurs de coreografies “Sambòdrom” en el pavelló d’esports, on es veuran els millors balls i les millors disfresses de carnaval de la província de Girona. El fi de festa es farà al pavelló fins ben entrada la matinada, i inclourà l’entrega de premis de la gran rua i del concurs de coreografies. Quines són les disfresses més buscades per aquest Carnaval? Si encara dubtes, te'n proposem un recull