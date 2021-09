El rei Felip VI viatja aquest dijous a Barcelona en la que enguany serà la seva quarta visita a la capital catalana i en la qual no està previst que es vegi amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb qui va coincidir altres vegades.

El motiu d'aquest viatge és assistir a la inauguració del Saló Internacional de l'Automòbil, en la qual també estarà present el president del Govern central, Pedro Sánchez, però a la qual en representació de la Generalitat assistirà el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

Aragonès, que ja va coincidir amb el monarca al juny en la reunió anual del Cercle d'Economia i en el World Mobile Congress (WMC), va avançar la setmana passada que no hi podria anar perquè assistirà al debat de política general al Parlament. No obstant això, va prometre que hi hauria una representació de la Generalitat atès que l'executiu català vol ser present a tots els actes importants a Catalunya, com ho és l'Automobile.

El context en què es produeix aquesta visita de Felip VI ha canviat molt des que al març va acompanyar Sánchez en la visita a la planta de Seat a Martorell. Des d'aleshores, a més de la conformació d'un nou Govern amb Aragonès al capdavant han seguit els indults als presos del procés el 22 de juny i l'inici de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat el passat 15 de setembre.