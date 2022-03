La presidenta del Parlament, Laura Borràs, és a un pas d'asseure's al banc dels acusats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar dilluns per tancada la instrucció del cas sobre el presumpte fraccionament de contractes durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un procés judicial obert per un delicte continuat de prevaricació, frau administratiu, falsedat en document mercantil i malversació. Amb el reglament de la Cambra catalana a la mà, i fent cas de l'article 25.4, Borràs hauria de quedar suspesa de les seves funcions quan se li obri judici oral, això és, un cop s'hagi presentat l'escrit d'acusació de la fiscalia i s'hagi pronunciat la seva defensa. Però fonts del seu entorn qüestionen la interpretació d'aquest punt i que es pugui parlar de «corrupció» en aquest cas.

Per això l'oposició ja ha alertat aquest dimarts que Borràs ha de quedar apartada llavors, tot i que ella ha defensat sempre la seva innocència i fins i tot va intentar eliminar aquest article, com van recollir els lletrats en un informe. «Tenim molt clar que estem davant un cas que no és comparable als casos de judicialització de l'1-O, només fa falta llegir la instrucció i el reglament és claríssim», ha defensat el portaveu dels comuns, David Cid. I ha tornat a demanar a ERC i la CUP que li retirin la confiança, una petició que els morats ja van fer arran del cas Juvillà. Molt més contundent i combatiu s'ha mostrat el líder de Cs, Carlos Carrizosa: «A qualsevol li cauria la cara de vergonya de tenir aquest rosari de conductes delictives i no dimitir. La senyora Borràs està obligada a dimitir», ha assenyalat, exigint també que comparegui en el ple per donar explicacions sobre el cas. En la mateixa línia, la portaveu del PPC, Lorena Roldán, ha demanat a Borràs que dimiteixi al més aviat possible per «estalviar la vergonya» a la institució i permeti «salvaguardar el prestigi» del Parlament.

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha reclamat que es compleixi el reglament al peu de la lletra, recordant que l'article en qüestió va ser una transacció entre Junts pel Sí i la CUP el 2017 en el marc de la negociació sobre les lleis de desconnexió. «Semblaria estrany que els partits que ho van incorporar ara busquin excuses per no aplicar-ho», ha aclarit Romero, per la qual cosa ha considerat que Borràs ha de ser suspesa «automàticament» quan se li obri el judici oral i deixar d'exercir com a cap de la Cambra catalana. La setmana passada es va posar en marxa la comissió que ha d'obrir la reforma del reglament, però, malgrat l'afany de Junts, cap altre grup parlamentari està disposat a retocar aquest article. El que s'abordarà són canvis per incloure el pla d'igualtat, les votacions telemàtiques després de l'impacte de la pandèmia i noves mesures per millorar la transparència de la institució.