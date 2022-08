El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que França s'obri a estudiar el projecte del Midcat. En una breu atenció als mitjans des de París sobre aquest tema, Aragonès ha subratllat que Europa ha d'augmentar les interconnexions entre els diferents mercats energètics per protegir-se de la «pressió» de Rússia. El cap del Govern ha remarcat la «importància» del Midcat per a Catalunya però també per a Europa, i ha alertat que el repte energètic obliga a preparar-se «més enllà» d'aquest hivern. En aquest sentit, Aragonès ha avisat Europa que s'ha de preparar per «l'autonomia energètica». Així, el president ha apuntat que el Midcat és una «infraestructura energètica».

Aragonès ha fet aquestes declaracions des de París, després de participar en la taula rodona sobre moviments autonomistes i independentistes organitzada per la patronal francesa més important, la MEDEF. A l'acte també hi han participat l'exprimer ministre francès Bernard Cazeneuve; el president de Còrsega, Gilles Simeoni; i la vicepresidenta de Guadalupe, Marie-Luce Penchard. També hi havia d'assistir el ministre de l'Interior de França, Gérald Darmain, però l'organització ha informat de la seva absència per un «assumpte privat». França obre la porta a «examinar» la proposta del MidCat després de l'última reunió d'Espanya i Alemanya França, fins ara en contra de construir un nou gasoducte amb Espanya, s'ha obert a «examinar» la possibilitat de la construcció del MidCat després de la reunió celebrada aquest dimarts entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el canceller alemany, Olaf Scholz. El ministre francès d'economia, Bruno Le Maire, ha assegurat que «Espanya i Alemanya són socis molt pròxims de França i quan fan una proposta l'examinem», subratllant que es tracta de dos països que consideren «amics i socis». Fa dues setmanes, el Ministeri francès de la Transició Energètica va manifestar fortes reticències sobre aquest nou gasoducte, que connectaria Espanya i França passant per Catalunya.